Halové MS v Belehrade: Volkovi nestačil na postup na 60 m ani výkon sezóny 6,66 s

Slovenská atlétka Viktória Forsterová postúpila z rozbehov na 60 m prek. na halových MS v Belehrade. V III. sobotnom rozbehu obsadila šiestu priečku výkonom 8,17 a dostala sa medzi šesticu postupujúcich časom. Naopak, pre Jána Volka boli rozbehy na 60 m konečnou, na postup ďalej mu nestačil ani výkon sezóny 6,66.





Volko dobehol v prvom rozbehu na štvrtej priečke, prvej, ktorá neznamenala priamu účasť v semifinále. Za tretím Španielom Bernatom Canalom zaostal o tri stotiny sekundy a nedostal sa ani medzi trojicu postupujúcich časom. Neobhájil tak finálovú účasť z predchádzajúcich halových MS, keď v Birminghame 2018 skončil šiesty. Celkovo dosiahol 25. najlepší výkon.Forsterová zaostala za svojím najlepším časom v sezóne z bratislavskej haly Elán iba o jedinú stotinu. Celkovo zaznamenala 22. najlepší výkon z 24 semifinalistiek. "Nebola som s tým behom úplne stotožnená. Nad prekážkami to bolo trochu zaspaté. Verím, že do semifinále si to s trénerkou preberieme a naladíme sa, aby to v semifinále bolo ešte lepšie," povedala pre RTVS Forsterová.Semifinále je na programe v sobotu od 18.15, finále o 21.08 h.

Halové MS v Belehrade - rozbehy:



ženy - 60 m prek., III. rozbeh:

1. Gabriele Cunninghamová (USA) 7,93 s

2. Zoe Sedneyová (Hol.) 7,98

3. Liz Clayová (Austr.) 7,99

... 6. Viktória FORSTEROVÁ (SR) 8,17



muži - 60 m, I. rozbeh:

1. Chris Coleman (USA) 6,51 s

2. Aleksandar Askovic (Nem.) 6,61

3. Bernat Canet (Šp.) 6,63

4. Ján VOLKO (SR) 6,66