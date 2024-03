Halové MS v Glasgowe 2024: Forsterová aj Škvarková zostali pred bránou finále na 60 m prek.

Slovenské reprezentantky Viktória Forsterová a Stanislava Škvarková nepostúpili do finále behu na 60 m prek. na halových MS v Glasgowe. Forsterovej nestačil ani druhý najlepší čas kariéry a sezónne maximum 8,04 s. Škvarková zabehla 8,16, o päť stotín sekundy horšie ako v rozbehu.



Forsterová obsadila konečné 14. miesto, keď v druhom behu skončila šiesta. "Je to úplne super na túto sezónu. Štart do nej bol síce úžasný, no ďalšie preteky ukázali, že nemám od seba veľa očakávať. Na štvrtej prekážke som trochu zazmätkovala, no tento výkon ma veľmi potešil. Konečne som pocítila ten pravý pretekový adrenalín," tešila sa po dobehu Forsterová v rozhovore pre Českú televíziu.



Škvarková obsadila v rozbehu pôvodne prvé miesto pod čiarou postupu do semifinále, no po zranení a odhlásení sa holandskej súperky Maayke Tjin a Limovej dostala šancu štartovať medzi najlepšou dvadsaťštvorkou. Nastúpila v prvom semifinále a dobehla na 7. mieste. V celkovej klasifikácii jej patrilo 20. miesto

Halové MS v Glasgowe - semifinále:



ŽENY



60 m prek. - I. semifinále: 1. Devynne Charltonová (Bah.) 7,72 s, 2. Pia Skrzyszowská (Poľ.) 7,78, 3. Cindy Semberová (V. Brit.) 7,95,... 7. Stanislava ŠKVARKOVÁ (SR) 8,16



II. semifinále: 1. Cyréna Sambová-Mayelová (Fr.) 7,73, 2. Sarah Lavinová (Ír.) 7,90, 3. Luca Kozáková (Maď.) 7,95,... 6. Viktória FORSTEROVÁ (SR) 8,04

