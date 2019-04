Hamáček:Hlasovaním o odchode generálneho prokurátora by skončila vláda

Na archívnej snímke Jan Hamáček. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 23. apríla (TASR) - Prípadné hlasovanie o odchode českého najvyššieho štátneho zástupcu (generálneho prokurátora) Pavla Zemana by bolo zároveň posledným hlasovaním súčasnej koalície. Vyhlásil to v utorok predseda Českej strany sociálnodemokratickej (ČSSD) a vicepremiér Jan Hamáček.Menšia koaličná strana podľa neho nevidí dôvod na personálne a systémové zmeny na prokuratúrach.povedal minister vnútra Hamáček.Ako by ČSSD reagovala na prípadné obmedzenie funkčného obdobia generálneho prokurátora, nechcel Hamáček komentovať.zdôraznil predseda českých sociálnych demokratov.Dodal, že takéto "zásadne veci by sa mali prerokovať v koalícii".Špekulácie o možnom odchode generálneho prokurátora Zemana sa objavili v uplynulom týždni po tom, ako svoju rezignáciu oznámil minister spravodlivosti Jan Kněžínek.Časť opozície dáva jeho odchod do súvislosti s kauzou Čapí hniezdo, v ktorej návrhu na podanie obžaloby čerstvo čelí premiér Andrej Babiš.