Hamas na ženách pácha sexuálne násilie i mučenie, v nemocniciach v Pásme Gazy umierajú deti od hladu

5.3.2024 (SITA.sk) - V severnom Pásme Gazy deti zomierajú na vyhladovanie. Upozornil na to šéf Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus po tom, čo sa cez víkend podarilo jej zamestnancom navštíviť nemocnicu Kamála Adwána a al-Awdá.Medzi ich „strašnými zisteniami“ sú okrem úmrtí aj závažné úrovne podvýživy, zničené nemocničné budovy a vážne nedostatky paliva, potravín a zdravotníckych pomôcok. Informuje o tom spravodajský portál BBC.Nedostatok potravín vyústil do úmrtia desiatich detí v nemocnici Kamála Adwána, napísal Tedros. Podľa palestínskeho ministerstva zdravotníctva tam v dôsledku podvýživy a dehydratácie zomrelo najmenej 15 detí.Situácia v nemocnici al-Adwá je podľa šéfa WHO „obzvlášť otrasná, pretože jedna z budov je zničená“.WHO sa podarilo dostať do nemocníc v severnom Pásme Gazy po prvý raz od októbra, keď vypukla vojna medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas , „napriek nášmu úsiliu získať pravidelnejší prístup na sever Gazy,“ vyjadril sa Tedros.Organizácia Spojených národov minulý týždeň upozornila, že hladomor v Pásme Gazy je „takmer nevyhnutný“.Útok Hamasu na južný Izrael zo 7. októbra podľa tímu Organizácie Spojených národov (OSN) podľa všetkého sprevádzalo aj sexuálne násilie. Osobitná vyslankyňa OSN pre sexuálne násilie v konfliktoch Pramila Patten uviedla, že existujú „opodstatnené dôvody“ domnievať sa, že Hamas spáchal znásilnenie, „sexualizované mučenie“ a iné kruté a neľudské zaobchádzanie so ženami.Patten bola s deväťčlenným tímom v Izraeli a na Západnom brehu Jordánu od 29. januára do 14. februára. Návšteva podľa nej nemala mať vyšetrovací charakter.Členovia tímu absolvovali 33 stretnutí s izraelskými inštitúciami a viedli rozhovory s 34 ľuďmi vrátane tých, ktorí prežili a svedkov útokov zo 7. októbra, prepustených rukojemníkov, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a iných.Patten uviedla, že sa im však nepodarilo stretnúť so žiadnou obeťou sexuálneho násilia „napriek sústredenému úsiliu povzbudiť ich, aby sa vyjadrili“.V správe, ktorú zverejnili v pondelok, Patten uviedla, že tím „našiel jasné a presvedčivé informácie“, že niektorí rukojemníci boli vystavení rovnakým formám sexuálneho násilia súvisiaceho s konfliktom.Sexuálne násilie sa pravdepodobne odohralo na niekoľkých miestach na periférii Pásma Gazy a zahŕňalo znásilňovanie a skupinové znásilňovanie. Vyslankyňa spomenula tri lokality, a to hudobný festival Nova, cestu 232, ktorá k nemu viedla, a kibuc Re'im.Ako tiež uviedla, jej tím zistil, že na rôznych miestach „bolo nájdených niekoľko úplne nahých alebo čiastočne nahých tiel od pása nadol - väčšinou žien - so zviazanými rukami a viackrát zastrelenými, často do hlavy“.