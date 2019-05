Hamerlík skončil v Třinci po 10 rokoch: Vedel som to už dlhšie

Peter Hamerlík, archívna snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Třinec 1. mája (TASR) - Slovenský hokejový brankár Peter Hamerlík po desiatich rokoch skončil v českom extraligovom klube HC Oceláři Třinec. V jeho organizácii figuroval aj v sezóne 2018/2019, keďže však počas play off do hry nezasiahol, nestal sa členom víťazného tímu.uviedol pre TASR.," prezradil pre TASR.V tíme úradujúceho českého majstra pôsobil dlhé roky po boku Čecha Šimona Hrubca, ktorý po majstrovskej kariére mieri do KHL.Tridsaťsedemročný Hamerlík bol súčasťou třineckého klubu od roku 2009 a odchytal zaň celkovo 278 zápasov. Počas sezóny 2018/2019 zamieril na hosťovanie do Pardubíc, v závere prestupového termínu sa vrátil k "oceliarom". Vo vyraďovacích bojoch sa však nedostal na zápasovú súpisku a aj preto k majstrovskému titulu z roku 2011 nepridal druhý.netajil Hamerlík, ktorý bol v roku 2011 oporou Třinca v prvej majstrovskej sezóne.Pri hľadaní nového pôsobiska nie je zameraný na konkrétnu súťaž, nevylúčil ani zotrvanie v Česku či návrat na Slovensko. "" dodal.