Hamilton bojuje proti rasovej diskriminácii v športe, vo formule 1 chce viac pretekárov tmavej pleti

21.6.2020 (Webnoviny.sk) - Lewis Hamilton nepoľavuje v snahe bojovať proti rasovej diskriminácii v športe. Šesťnásobný a zároveň úradujúci majster sveta vo formule 1 iniciuje založenie komisie, ktorá by umožnila rýchlejšie začlenenie ľudí s tmavou farbou pleti.Hamilton má víziu, že o 20 rokov bude mikrosvet formuly 1 odrazom multikultúry a rozmanitosti súčasného sveta, v ktorom žijeme. Uviedol to vo svojom stĺpčeku pre nedeľník Sunday Times.Hamilton opäť zdôraznil dôležitosť boja proti rasizmu, ktorý zažil počas pretekárskej kariéry."Dúfam, že vznik novej komisie umožní uskutočniť hmatateľné a merateľné zmeny,“ napísal vodič Mercedesu.Komisia by mala mať za úlohu pritiahnuť záujem mladých černochov o vedu a techniku a tiež matematiku. Do tejto svojej vízie chce zahrnúť aj popredných politikov a vedcov a tiež predstaviteľov Kráľovskej akadémie pre vedecké inžinierstvo."Čas otrepaných právd a prázdnych gest je na konci, treba začať reálne pracovať," vyhlásil hviezdny pretekár tzv. strieborných šípov, cituje ho aj ORF na svojom webe.Hamilton dlhodobo ostro kritizuje situáciu v efjednotke, ktorá podporuje určité rasistické vzorce správania."Vo svete formuly 1 je vítaný iba určitý druh človeka, pochádzajúci z istého sveta, ktorý má istý vzhľad a drží sa nepísaných pravidiel. Je načase, aby tento vzorec správania prestal platiť," napísal Hamilton.Elitný svetový športovec nedávno nezostal ticho ani v súvislosti s vraždou Afroameričana Georgea Floyda v Minneapolise.Kruté scény pri policajnom zatýkaní neozbrojeného černocha a jeho následná smrť pri prevoze do nemocnice postavili Ameriku aj celý svet do pozoru. A tvrdo sa dotkli aj prvého jazdca tmavej pleti v pretekoch seriálu efjednotiek."Som nahnevaný, smutný a sklamaný. Nemôžem zostať ticho. Vidím tých z vás, ktorí mlčia uprostred nespravodlivosti a to nie je správne," adresoval Lewis Hamilton svoje pobúrenie autoritám zo sveta formuly 1.