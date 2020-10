Hamilton na Veľkej cene Portugalska prekonal rekord Schumachera, môže aj ďalší

Môže prekonať ďalší rekord

So správnymi ľuďmi je všetko možné

25.10.2020 - Veľká cena Portugalska majstrovského seriálu formuly 1 priniesla očakávaný rekordný zápis. Brit Lewis Hamilton na Mercedese dosiahol 92. víťazstvo v kariére a prekonal doterajší historický rekord Nemca Michaela Schumachera.Úradujúci majster sveta vyhral v Portimau s obrovským náskokom 25,5 sekundy pred tímovým kolegom Fínom Valtterim Bottasom. Tretí skončil Holanďan Max Verstappen z Red Bullu s mankom 34,508 s.Hamilton môže na konci netradičného ročníka MS F1 2020 siedmym titulom prekonať ďalší dlhoročný Schumacherov rekord. Momentálne už má k nemu veľmi blízko. Po ôsmom triumfe v tejto sezóne má päť kôl pred koncom šampionátu na čele náskok 77 bodov pred tímovým kolegom Bottasom. Tretí je Verstappen. Najbližšie sa elita efjednotky zíde 1. novembra na Veľkej cene Emilia-Romagna v Imole."Ďakujem všetkým členom tímu, že mi stále verili. Bez spoločného projektu s Mercedesom by som tento rekord nedosiahol. Keď som tam pred ôsmimi rokmi prestúpil, nemal som vešteckú guľu, že to bude taký skvelý krok," vravel Lewis Hamilton v prvej televíznej reakcii na stupňoch víťazov. "Som dojatý. Je skvelé, že pri tom mohli byť moji najbližší. Všetkým som nesmierne vďačný," dodal.Keď sa v roku 2006 Schumacher na Veľkej cene Čína dočkal rekordného a zároveň posledného 91. víťazstva, dvadsaťročný Lewis Hamilton vyhral šampionát "prípravnej" série GP2. Už vtedy bol taký dominantný, že ovládol aj preteky, kde dostal časovú penalizáciu za nesprávny prejazd boxami. Syna brazílskeho šampióna minulosti Nelsona Piqueta ml. zdolal o 12, ale tretieho Francúza Alexandra Prémata až o 48 bodov.Zatiaľ čo kariéra legendárneho Nemca sa chýlila ku koncu, britský mladík o rok neskôr podpísal svoju prvú zmluvu v efjednotke, keď sa stal súčasťou McLarenu. Už v roku 2008 získal prvý titul majstra sveta - v pamätnom súboji o 1 bod pred Brazílčanom Felipem Massom na Ferrari. Ďalšie štyri roky kontinuálne úspechy nepriniesli. Nakoniec sa ambiciózny Hamilton pre rok 2013 dohodol s Mercedesom, kde prevzal štafetu práve po Schumacherovi. A hoci sa to spočiatku nezdalo, Mercedes sa stal pre neho tým, čím pre Schumachera Ferrari. Už v roku 2014 pridal druhý titul majstra sveta a odvtedy víťazí každý rok. Jedinou výnimkou bola edícia 2016 a triumf jeho tímového kolegu Nica Rosberga."Naozaj som si ešte pred pár rokmi nevedel predstaviť, že raz padnú Schumacherove rekordy. Je to však dôkaz, že keď človek chce a má okolo seba tých správnych ľudí, všetko je možné," podotkol Hamilton už po víťaznej Veľkej cene Eifelu na nemeckom Nürburgringu.