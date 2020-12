Hamilton sa nakazil koronavírusom a vynechá Veľkú cenu Sakhiru, Mercedes o náhradníkovi mlčí

Jeden deň negatívny, druhý pozitívny

Titul si zabezpečil v predstihu

1.12.2020 (Webnoviny.sk) - Komplikácie na záver vydarenej sezóny. Majiteľ rekordného počtu 95 víťazstiev v pretekoch formuly 1 Lewis Hamilton sa nakazil koronavírusom a najbližšia Veľká cena Sakhiru v Bahrajne bude 6. decembra bez neho.Britský jazdec Mercedesu má podľa svojho zamestnávateľa ľahšie symptómy a je fit. Jeho štart v predposledných pretekoch "pandemickej" sezóny efjednotky je však vylúčený.Fenomenálny Brit bol minulý týždeň pred svojím triumfom v Bahrajne trikrát testovaný a všetky tri vzorky boli negatívne. Napriek tomu, že ešte v nedeľu popoludní mal negatívny výsledok, sa v pondelok ráno prebudil s miernymi príznakmi ochorenia.Krátko na to sa dozvedel, že osoba, s ktorou bol v kontakte pred príchodom do Bahrajnu, bola pozitívne testovaná. Na rad prišiel ďalší test a ten už u 35-ročného Brita a čoskoro sedemnásobného majstra sveta potvrdil nákazu COVID-19.Aj skrátenú sezónu 2020 Hamilton pretvoril na svoj obraz. Nedeľňajší triumf na VC Bahrajnu bol jeho jedenásty z pätnástich tohtosezónnych pretekov MS F1. Už v predstihu si zabezpečil siedmy titul majstra sveta, ktorým sa vyrovnal nemeckej legende Michaelovi Schumacherovi Keďže aktuálne nastúpil do karantény, nie je isté, či stihne posledné preteky ročníka - 13. decembra v Abú Zabí v Spojených arabských emirátoch. A zatiaľ nie je ani známe, kto by ho mohol v monoposte Mercedesu nahradiť.Do úvahy prichádzajú Belgičan Stoffel Vandoorne a Mexičan Esteban Gutiérrez. Cestu do Bahrajnu má plánovanú Belgičan, ale vedenie Mercedesu zatiaľ nechce dopredu špekulovať. "Naše plány pre najbližší víkend oznámime neskôr," vyhlásil Mercedes podľa portálu ORF.