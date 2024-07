Hamilton sa v pretekoch F1 dočkal víťazstva po dlhých 945 dňoch, v Silverstone prekonal aj rekord

Výnimočný okamih

Slzy šťastia v cieli

8.7.2024 (SITA.sk) - Skúsený britský pilot F1 Lewis Hamilton ukončil mimoriadne dlhé čakanie na víťazstvo v prestížnom motoristickom seriáli. Na domácom okruhu v Silverstone si pripísal prvenstvo po 945 dňoch od toho predchádzajúceho, ktoré dosiahol v závere sezóny 2021 v Saudskej Arábii.Po novom má na svojom konte už. V minulosti tam uspel aj v rokoch 2008, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020 a 2021.Po nedeľňajšom triumfe v Silverstone priznal, že je to pre neho výnimočný okamih. „Bolo to moje najdlhší čakanie na víťazstvo, 945 dní. Toto Tento triumf je pre mňa jeden z najviac výnimočných, ak nie úplne na vrchole," povedal.Uvedené víťazstvo na tomto okruhu dosiahol naposledy vo farbách Mercedesu, od nasledujúcej sezóny bude totiž jazdiť za Ferrari. „Odchádzam na vrchole," vyhlásil a pokračoval: „Toto boli moje posledné preteky na tomto mieste so súčasným tímom, veľmi som to chcel pre nich vyhrať, pretože ich milujem a veľmi si ich vážim."Hamilton v závere pretekov držal úradujúceho svetového šampióna Holanďana Maxa Verstappena (Red Bull) na dištanc a cieľom prešiel o 1,5 sekundy skôr. Tretí skončil Lando Norris z McLarenu pred tímovým kolegom Oscarom Piastrim.Po pretekoch sa Hamilton emotívne poďakoval svojmu tímu prostredníctvom vysielačky, neskôr davu fanúšikov povedal: „Ešte stále plačem. Moji priaznivci z celého sveta ma hnali vpred a podporovali ma."Hamilton je spolu s legendárnym Nemcom Michaelom Schumacherom držiteľom rekordného počtu siedmich titulov svetového šampióna F1. Ako plánoval osláviť nedeľňajší triumf? „Dám si curry. Milujem indické jedlo," prezradil.V aktuálnej sezóne má seriál MS monopostov F1 už šiestich rôznych víťazov Veľkých cien. Lídrom hodnotenia jazdcov je s 255 bodmi Verstappen pred Norrisom (171), tretí je Monačan Charles Leclerc (150). Hamiltonovi patrí s 110 bodmi ôsma pozícia.