Hamilton zakončil majstrovskú sezónu triumfom na VC Abú Zabí

Na snímke v popredí v strede Brit Lewis Hamilton (Mercedes) pred Holanďanom Maxom Verstappenom (Red Bull) po štarte poslednej Veľkej ceny F1 sezóny 2019 na okruhu Yas Marina v Abú Zabí 1. decembra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Prehľad víťazov Veľkých cien v sezóne 2019:



VC Austrálie - Vallteri Bottas



VC Bahrajnu - Lewis Hamilton



VC Číny - Lewis Hamilton



VC Azerbajdžanu - Valtteri Bottas



VC Španielska - Lewis Hamilton



VC Monaka - Lewis Hamilton



VC Kanady - Lewis Hamilton



VC Francúzska - Lewis Hamilton



VC Rakúska - Max Verstappen



VC Veľkej Británie - Lewis Hamilton



VC Nemecka - Max Verstappen



VC Maďarska - Lewis Hamilton



VC Belgicka - Charles Leclerc



VC Talianska - Charles Leclerc



VC Singapuru - Sebastian Vettel



VC Ruska - Lewis Hamilton



VC Japonska - Valtteri Bottas



VC Mexika - Lewis Hamilton



VC USA - Valtteri Bottas



VC Brazílie - Max Verstappen



VC Abú Zabí - Lewis Hamilton







Počet víťazstiev v sezóne 2019:

1. Lewis Hamilton 11

2. Valtteri Bottas 4

3. Max Verstappen 3

4. Charles Leclerc 2

5. Sebastian Vettel 1.

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Abú Zabí 1. decembra (TASR) - Brit Lewis Hamilton na Mercedese dnes triumfoval na Veľkej cene Abú Zabí, posledných 21. pretekoch seriálu majstrovstiev sveta F1. Už istý víťaz šampionátu prišiel do cieľa pred druhým Maxom Verstappenom na Red Bulle, tretí skončil Charles Leclerc na Ferrari.Pre Hamiltona, ktorý do pretekov odštartoval z pole position, išlo o 11. víťazstvo v sezóne a 80. v kariére. Symbolicky ním zakončil sezónu, v ktorej si už v predstihu zabezpečil svoj šiesty titul majstra sveta. Pokojné preteky boli aj o rozlúčke Nemca Nica Hülkenberga z Renaultu s Formulou 1. V nej po sezóne 2019 skončil aj Poliak Robert Kubica (Williams), ktorého od novej sezóny nahradí Kanaďan Nicholas Latifi.Hamilton, ktorý ako jediný pretekár absolvoval všetky kolá ročníka 2019, triumfoval v celkovom poradí pred svojím tímovým kolegom Fínom Valtterim Bottasom, tretí skončil Max Verstappen. Mercedes získal aj Pohár konštruktérov.Víťaz kvalifikácie Hamilton si po štarte postrážil prvú priečku a v úvodných kolách postupne zvyšoval náskok. Výborne odštartoval Leclerc, ktorý sa okamžite dostal pred druhého Verstappena. V 13. kole zaujala dvojitá zastávka v boxe Ferrari. Leclerc prezul bezproblémovo, no Vettel sa zdržal dlhšie a na trať sa vrátil až na 8. priečke. Bottas štartujúci z posledného 20. miesta sa postupne predieral až na pódiové priečky.Záverečné preteky sezóny sa niesli v uvoľnenej atmosfére s minimom dramatických momentov. V 33. kole Verstappen v jednej zo zákrut predbehol Leclerca a následne sa ubránil aj snahe Monačana získať späť stratenú pozíciu. Hamilton si suverénne prišiel po víťazstvo, Verstappen s Leclercom si postrážili 2., resp. 3. priečku.