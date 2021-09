Hamran bude od budúceho týždňa dočasne viesť Policajný zbor, Mikulec zatiaľ bude hľadať náhradu

Kovařík mal zmariť zásah

Je predsedom organizácie Atlas

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.9.2021 (Webnoviny.sk) - Veliteľ elitného Lynx commanda Štefan Hamran sa riadenia Policajného zboru SR ujme v pondelok 20. septembra. Pre agentúru SITA to uviedla vedúca komunikačného oddelenia policajného prezídia Andrea Dobiášová.Hamrana dočasným vedením zboru poveril minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO), pričom na post šéfa polície bude vyhlásené výberové konanie.Doterajší policajný prezident Peter Kovařík koncom augusta oznámil, že k 15. septembru chce skončiť vo funkcii ako aj odísť z polície. Dôvodom je obvinenie pre zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa v súbehu so zločinom marenia spravodlivosti.Kovařík mal totiž podľa prokuratúry zmariť prebiehajúci zásah zadržania, ako aj vykonanie nasledovných trestno-procesných úkonov s obvinenými Matejom Z. Obvinený argumentuje, že nasadenie zásahového tímu nebolo v kompetencii vyšetrovateľky policajnej inšpekcie a po tom, čo vec skonzumoval s dočasne povereným šéfom inšpekcie, dal pokyn zásah dokončiť.Hamran od roku 2011 vedie útvar osobitného určenia Prezídia Policajného zboru známy aj ako Lynx commando, pričom v roku 2019 bol zvolený za predsedu medzinárodnej organizácie Atlas, ktorá združuje protiteroristické jednotky členských štátov EÚ. V roku 2021 ho do tejto funkcie zvolili opätovne.