Hamran nakupoval nepriestrelné autá od firmy, ktorú sám licencoval. Dosiaľ sme ich nevideli, tvrdí Šutaj Eštok (video)

Ministerstvo od zmluvy odstúpilo

Obvinil aj Mikulca a Ódora

27.6.2024 (SITA.sk) - Bývalý policajný prezident Štefan Hamran nakúpil nepriestrelné autá v hodnote dvoch miliónov eur od spoločnosti, ktorú sám licencoval ako spôsobilú na predaj prostriedkov obranného priemyslu. Na štvrtkovej tlačovej konferencii to povedal minister vnútra Matúš Šutaj Eštok Hlas-SD ).Podľa neho Hamran v roku 2022 rozhodol o kúpe dvoch nepriestrelných áut v hodnote 969 890 eur pre policajný útvar osobitného určenia. Rezort pod novým vedením nakoniec však od zmluvy odstúpil, pretože boli oddané oneskorene, nemali ukončené colné konanie a stále sa tak nachádzajú v colnom sklade.Neskôr podľa ministra bývalý šéf polície rozhodol o kúpe ďalších dvoch áut za 998 839 eur od rovnakého dodávateľa. Tie rezortu dodnes neboli dodané napriek tomu, že peniaze za všetky štyri autá boli vyplatené dopredu.Keďže opancierované autá spadajú do kategórie vojenského materiálu, na ktorého predaj dodávacia spoločnosť nemala licenciu, podľa Šutaja Eštoka im ju vystavil samotný Hamran namiesto ministerstva hospodárstva , ktoré má na to právomoc. „Celý uvedený prípad bol postúpený na trestné konanie," povedal minister vnútra.Šutaj Eštok doplnil, že v rámci obstarania áut, ktoré sa uskutočnilo mimo štandardného režimu verejného obstarávania takzvanou priamou kúpou boli tiež nakúpené ďalšie veci ako drony, stany alebo člny.Pri týchto položkách však podľa Šutaja Eštoka nie je na to dôvod. „Bohorovne zobral za svoje, že on si môže robiť čokoľvek," povedal minister na margo bývalého šéfa polície.Za celú vec sú podľa Šutaja Eštoka okrem Hamrana zodpovední aj bývalý minister vnútra Roman Mikulec a bývalý šéf úradníckej vlády Ľudovít Ódor Mikulec podľa neho konkrétne nesie politickú zodpovednosť za svojho nominanta Hamrana a Ódor osobne podpísal druhú spomenutú kúpnu zmluvu. „Ešte neskončila kontrola ďalších podozrivých nákupov pána Hamrana," doplnil Šutaj Eštok.