Hamran nebude kandidovať na post prezidenta. Vstup do politiky je posledné, čo chce

21.12.2023 (SITA.sk) - Bývalý policajný prezident Štefan Hamran nebude kandidovať na post prezidenta SR. Ako uviedol v rozhovore pre Denník Sme, nemyslí si, že jeho predchádzajúca kariéra či životný príbeh by ho predurčoval k tomu, aby sa uchádzal o post hlavy štátu.V súvislosti so svojou budúcnosťou podľa vlastných slov zvažuje viacero alternatív, no akýkoľvek vstup do politiky je na poslednom mieste jeho rebríčka. V súčasnosti plánuje úplne stiahnutie sa z verejného života.„Ja som kandidatúru neoznámil. Keď mi zavolal novinár a položil mi otázku, či zvažujem kandidáturu, odpovedal som, že áno, zvažujem okrem iného aj to a mnoho ďalších alternatív. Človek na to, aby kandidoval na prezidenta, musí mať na to profesionálny background, ktorý ho predurčuje k tomu, aby sa uchádzal o taký post, musí byť o tom vnútorne presvedčený a musí si vedieť predstaviť budúcnosť v takej pozícii," povedal.To, že si niektorí vedia predstaviť, že by kandidoval, podľa Hamrana nestačí, pretože o tom musí byť presvedčený on sám. „Ja o tom presvedčený nie som," doplnil.