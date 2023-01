Hamran nikdy nežiadal Čaputovú o povýšenie do hodnosti generála, reaguje polícia na vyjadrenie Šutoja Eštoka

Zamietnutá žiadosť

Platové náležitosti príslušníkov PZ

16.1.2023 (Webnoviny.sk) - Prezident Policajného zboru Štefan Hamran nikdy nežiadal prezidentku Zuzanu Čaputovú o povýšenie do hodnosti generála.Prezídium Policajného zboru to uviedlo v reakcii na status poslanca Národnej rady Matúša Šutaja Eštoka s vysvetlením, že kompetenciu predkladať návrh na vymenovanie policajta do hodnosti generála má vláda. Šutaj Eštok v pondelok na sociálnej sieti napísal, že prezidentka Hamranovu žiadosť zamietla.Prezídium označilo za nezmysel aj informáciu, že si Štefan Hamran navrhuje o 200 percent navýšiť príplatok za riadenie.„Policajný prezident si nemôže sám určiť príplatok za riadenie, túto kompetenciu má výlučne minister vnútra. V rámci poslaneckého návrhu ide o úpravu stropu príplatkov za riadenie všetkých vedúcich zamestnancov v rámci Policajného zboru, a to na všetkých stupňoch riadenia a velenia,“ uviedol v stanovisku Petar Lazarov, riaditeľ odboru komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru.Ide podľa tohto stanoviska o súčasť nového systému platových náležitostí príslušníkov Policajného zboru v rámci už prebiehajúcej reformy Policajného zboru, ktorý bude pripravený v kalendárnom roku 2023 a bude motivačný, stabilizačný a dostatočne atraktívny nielen pre prípadných záujemcov pre vstup do služobného pomeru, ale aj služobne starších skúsených policajtov vrátane nadriadených.