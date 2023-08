Hamran odmieta manipuláciu prípadu Ezechiel

Policajný prezident Štefan Hamran odmieta vyjadrenia niektorých politikov o možnej manipulácii kauzy Ezechiel 7, ktorá sa týka bývalého šéfa polície Tibora G. a Romana S. Zdôraznil, že trestné stíhanie oboch osôb je aj podľa súdu dôvodné a prípad sa bude ďalej vyšetrovať. Vyzval pritom politikov, aby do predvolebnej kampane nezaťahovali Policajný zbor.

Zadržanie policajného exprezidenta Tibora Gašpara bolo pôvodne naplánované na piatok o siedmej ráno. Nakoniec ho však zadržali skôr, okolo štvrtej. Policajný prezident Štefan Hamran vysvetlil, že akcia sa konala skôr, pretože druhý obvinený v kauze, bývalý vyšetrovateľ Roman Stahl sa „pohol z obydlia“.

„V takom prípade sa potom zadržiavajú aj ďalšie osoby, ktoré sú na území Slovenskej republiky,“ dodal Hamran, prečo po zadržaní Stahla zadržali nadránom aj Gašpara. Vysvetlil, že ak by Stahl ostal doma, akcia by bola až o siedmej u oboch obvinených.

Hamran aj poprel, že by pri akcii zasahovala špecializovaná jednotka. Jej príslušníci boli prítomní na akcii, sedeli však v aute a do domu Tibora Gašpara vstúpili až po tom, ako si prevzal obvinenie a povedal, že sa chce prezliecť.

„Vtedy vyšetrovateľ zavolal dvoch príslušníkov špecializovaného útvaru,“ dodal Hamran. Dôvodom bolo, aby náhodou nenastalo nejaké nevhodné konanie. Žiadne donucovacie prostriedky použité neboli.

Zdôraznil, že celý zákrok je nasnímaný na kamerách.

Policajný prezident Štefan Hamran vyzval politické strany, aby nezaťahovali políciu do predvolebnej kampane. „Žiadam ich, aby políciu z kampane vynechali,“ povedal na tlačovej besede. Reagoval tak najmä na víkendové tlačovky Smeru, ktorého predstavitelia útočili na Hamrana a políciu po obvinení a zadržaní policajného exprezidenta Tibora Gašpara.

Hamran zároveň odmietol tvrdenia predsedu Smeru Roberta Fica, že všetci vyšetrovatelia Národnej kriminálnej agentúry majú zrušené dovolenky a museli sa vrátiť do práce, lebo sa chystá ďalšie zadržiavanie. Fico hovoril o „útoku“ na SIS, generálnu prokuratúru, ale aj Smer.

„Všetci tí, ktorí majú dovolenky riadne naplánované, na nich aj sú. Niektorí sa teda aj momentálne čvachtajú v mori,“ reagoval Hamran. Pripomenul, že dovolenky sú evidované v elektronickom systéme a celá budova prezídia, kde sídli NAKA, je pod kamerovým systémom.

„Napriek tomu sa niekto uchýli k takýmto nezmyslom,“ dodal.

Policajný prezident Štefan Hamran prečítal novinárom časť nahrávky, ktorá podľa neho „zneistila politických aktérov“. Nahrávka, na ktorej hovorí aj expolicajt Roman Stahl, je jedným z dôvodov, pre ktorý žiadal prokurátor jeho väzbu. Z nahrávky podľa Hamrana vyplýva jasný odkaz, že buď bude svedok spolupracovať „a dobre ti zaplatíme, alebo… nebudeš spolupracovať a budeš väzobne stíhaný“.

Namiesto celých mien aktérov polícia zverejnila iba iniciálky ich priezvisk. Spomína sa v nej aj „F“, ktorý by dal bársčo za to, aby spravili S nedôveryhodného.

Celý prepis nahrávky:

Z analýzy nahrávky rozhovoru Stahla, P a P vyplýva, že obvinený Stahl sa zúčastní stretnutia s osobami, ktoré na nahrávke nepomenovala a ktoré oslovili jeho osobu z dôvodu, že už v minulosti sa spolu s nimi dopúšťali trestnej činnosti a uviedli obvinenému Stahlovi, že sú pripravené dve metódy vo vzťahu k osobe a jeho pôsobení, ako svedka naprieč rôznymi kauzami.

Na nahrávke obvinený Stahl uvádza, že P si môže vybrať, buď jeho osobu „do.ebú“, bude zadržaný, aby niečo pustil a bude vo väzbe alebo pekne normálne prídu za jeho osobou a ponúknu mu peniaze, aby vypovedal na osoby M, L, M, pričom následne majú na ovplyvnenie verejnosti pripravených aj novinárov z denníkov (pravdepodobne noviny) a pod. kde v prípade ak bude vypovedať, tak dostane peniaze a zaplatia mu.

Ďalej obvinený Stahl uvádza, že človek, ktorý ho oslovil komunikuje priamo so Ž a priamo aj K a P, na priamo komunikuje s terajším riaditeľom, ktorý podľa jeho vyjadrení skáče tak, ako chce K a P. Na nahrávke obvinený Stahl uvádza osobe P, že osoba s ktorou bol v kontakte má informáciu od Ž, že v prípade ak niekto nalomia na spoluprácu má Ž dohodnutých prokurátorov a sudcov, aby bolo možné viesť konanie, kde prokurátori majú pôsobiť na KPčke.

Obvinený Stahl následne na nahrávke uvádza P, že osoby, ktoré ho oslovili, majú na celú vec pripravený rozpočet so siedmimi nulami, pričom vychádzajúc z ďalšieho priebehu nahrávky vyplýva, že hotovosť majú pripravenú okamžite k odovzdaniu.

Následne sa obvinený Stahl vyjadruje, že na vyššie spomínanú sumu sa okrem iných osôb pozbieral aj F, ktorý podľa vyjadrenia obvineného Stahla by dal bársčo za to, aby spravil S nedôveryhodného, pričom sám obvinený Stahl sa na nahrávke vyjadruje, že pokiaľ by vedel P otočiť chrbát (zmeniť výpoveď – pozn. red.) dokáže zistiť, koľko by mu vedeli za toto vyplatiť.



