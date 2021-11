Hamran sa poďakoval všetkým policajtom, ktorí dohliadali na protesty v Bratislave

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.11.2021 (Webnoviny.sk) - Dočasne poverený prezident Policajného zboru Štefan Hamran poďakoval všetkým policajtom, ktorí dohliadali na to, aby bol priebeh stredajších zhromaždení pri príležitosti výročia udalostí 17. novembra 1989 v Bratislave pokojný a zakročili na miestach, kde to bolo nevyhnutné. Uviedol to v profile polície na sociálnej sieti.„Taktiež sa chcem poďakovať členom Antikonfliktného tímu, ktorí svojím profesionálnym prístupom, trpezlivosťou a odhodlaním zabezpečili počas trvania protestov dôležitú úlohu v mediácii medzi občanmi a políciou," pokračoval Hamran. Zároveň zdôraznil, že slobodu si nemožno zamieňať s agresiou, vulgarizmami a nenávisťou.„Toto odkaz novembra 1989 určite nie je," skonštatoval policajný prezident a zároveň zaželal skoré uzdravenie príslušníkom Policajného zboru a bratislavskej mestskej polície, ktorí utrpeli zranenia použitím pyrotechnického materiálu zo strany protestujúcich.Zhromaždenia za účelom vyjadrenia odporu k vláde alebo epidemiologickým opatreniam sa v stredu uskutočnili napríklad pred Národnou radou SR, na Šafárikovom námestí alebo na Námestí slobody. Polícia počas nich zadržala spolu deväť osôb.