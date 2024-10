Hamran vypovedal na polícii v súvislosti s atentátom na Fica, očakáva vznesenie obvinenia

Prepojenie na atentátnika

Vstup do politiky

15.10.2024 (SITA.sk) - Bývalý policajný prezident Štefan Hamran vypovedal na polícii k atentátu na premiéra Roberta Fica z 15. mája v Handlovej. Na ďalší výsluch je predvolaný tento týždeň. Ako povedal v Aréne denníka SME, nevie, čoho sa výsluch bude týkať, ale veci, v ktorých už vypovedal, boli podľa neho absurdné.„Keď som bol na poslednom výsluchu a vypovedal som v takej veci, že podozrenie smerovalo k tomu, že som spôsobil streľbu na Roberta Fica, tak to sa mi už rozum zastavil, keď sa ma pýtali, že ‚na základe vašich vyjadrení je zrejmé, že nemáte rád Fica‘. Mám rád mamu a mám rád svojich známych, priateľov,“ povedal Hamran a pripomenul, že bol medzi prvými, ktorí atentát na premiéra verejne odsúdili.Bývalý policajný prezident podľa svojich slov nepochopil, akým spôsobom by mal byť prepojený na atentátnika Juraja C. „Z toho, čo tam prezentovala vyšetrovateľka, to nebolo zrejmé, takže som tam sedel a krútil nechápajúc hlavou. Ja ho nepoznám, ani neviem, kto to je,“ uviedol.Na otázku, či sa obáva, čo by mohlo pre neho nasledovať, povedal, že keď vidí, že „samotnému ministrovi vnútra zákon nič nehovorí a porušil ho možno viackrát ako všetci jeho predchodcovia dokopy, tak človek môže očakávať čokoľvek“.Hamran očakáva, že sa voči nemu povedie nejaké trestné stíhanie s politickým pozadím. Ako povedal, v takom prípade vstúpi do politiky. V súčasnosti v nej aktívny nie je.„Demokratom som pomohol v eurovoľbách a tam to v podstate pre mňa aj skončilo. Čakám na to, kedy ma obvinia. Keď to bude účelové trestné stíhanie s politickým pozadím, tak potom už vstúpim do politiky so všetkým, čo k tomu patrí,“ povedal.Podľa svojich slov vstúpi buď do novej strany odborníkov z rôznych sektorov, alebo do existujúcej pravicovej demokratickej strany. Bližšie však tieto plány konkretizovať nechcel.