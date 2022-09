Hamran vyzval Žilinku, aby konal. Výroky Fica aj kauza Čurilla nemôžu ostať bez povšimnutia (video)

Zároveň vyzval generálneho prokurátora

8.9.2022 (Webnoviny.sk) - Dehonestujúce výroky Roberta Fica (Smer-SD) na adresu orgánov činných v trestnom konaní nemôžu v demokratickej krajine zostať bez povšimnutia. Uviedol to policajný prezident Štefan Hamran vo štvrtok na tlačovej konferencii."Ja si myslím, že už by to mohlo vzbudiť pozornosť generálneho prokurátora a mohol by sa do toho konečne vložiť aj on. Nepoznám žiadnu inú krajinu, kde by si bývalý premiér krajiny dovolil takúto rétoriku. Je to začiatok konca právneho štátu," uviedol policajný prezident.Hamran zároveň očakáva, že generálny prokurátor sa konečne vloží aj do prípadu obvinených vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Jána Čurillu a spol., ktorý je opakovanie zneužívaný na politických tlačových besedách.Policajný prezident poukázal na to, že v prípade Jána Čurillu a spol. doteraz nebola obhajobe sprístupnená kompletná a celistvá zvuková nahrávka z kancelárií vyšetrovateľov pre embargo zo strany dozorujúceho prokurátora. "Zakázal informovať kohokoľvek, dokonca aj súdy SR, preto nemôže uzrieť svetlo sveta. Na základe čoho?""Chceme vedieť, ako môže byť odopierané právo vyšetrovateľom oboznámiť sa so zvukovou nahrávkou v celistvosti, keď trestný poriadok vyslovene ukladá, že má byť uchovaná na elektronických nosičov v celistvosti,"Šéf Smeru-SD Robert Fico podľa Hamrana zastrašuje vyšetrovateľov, prokurátorov, sudcov a spochybňuje prebiehajúce trestné konania."Pevne verím, že toto akceptované nebude, pretože táto éra tu už bola, keď sa rozsudky predávali za kabelky. Myslím, že v mene slušných policajtov môžem vyhlásiť, že sme videli, ako fungovala polícia za vlád Roberta Fica a ďakujeme, neprosíme si," skonštatoval Hamran.Poukázal tiež na to, že Fico disponuje esemeskami, ku ktorým nemá prístup ani obhajoba v kauze obvinených vyšetrovateľov NAKA. "Je to podľa mňa veľmi legitímna otázka na dozorujúceho prokurátora, ktorý vykonáva dozor, či mu to neprekáža. Myslím si, že by mu to prekážať malo," skonštatoval.Fico sa vyjadril, že na NAKA nepracujú ľudia, ale zvieratá, vyšetrovatelia páchajú zločiny a dopúšťajú sa zverstiev. Hamran na to reagoval, že zverstvá v rámci polície, prokuratúry a súdov naozaj prebiehali, avšak práve za vlád Roberta Fica, o čom dnes svedčia aj rozsudky nezávislých súdov."Títo ľudia boli niekoľkokrát ocenení, vyznamenaní, boli mimoriadne povyšovaní aj za éry Roberta Fica a jeho vlád a dnes, zrejme preto, že stíhajú mocných a vplyvných ľudí v rámci našej spoločnosti, sú perzekvovaní na politických tlačových konferenciách," skonštatoval Hamran.Zároveň podčiarkol, že posudzovanie dôkazov a rozhodovanie o vine a treste je výsostným právom nezávislých a nestranných súdov a politici si nemôžu túto právomoc uzurpovať.Ako pokračoval, nezávislé súdy vrátane Najvyššieho súdu SR potvrdili, že bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik je zločinec. "Namiesto toho, aby sa Robert Fico ospravedlnil za svoje predchádzajúce výroky na adresu pána Kováčika, útočí na vyšetrovateľov, prokurátorov a sudcov, ktorí tohto gaunera postavili pred súd a právoplatne odsúdili na základe relevantnej a zákonnej dôkaznej situácie," povedal policajný šéf.