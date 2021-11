Hamrana znepokojujú Ficove vedomosti o odpočúvaní vyšetrovateľov NAKA, policajtov posadil za detektor lži

Hamran očakáva patričné kroky

Vinníkovi hrozí výpoveď

9.11.2021 (Webnoviny.sk) - Dočasného prezidenta Policajného zboru Štefana Hamrana znepokojuje, že Robert Fico (Smer-SD) uvádza v nahrávke z chaty informácie, ktoré naznačujú, že vedel o tom, že boli odpočúvaní vyšetrovatelia Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Podľa šéfa polície to vyzerá ako únik zo spisu tímu Oblúk Úradu inšpekčnej služby , ktorý vyšetroval údajné ovplyvňovanie svedkov vyšetrovateľmi NAKA. Povedal to v relácii Braňo Závodský Naživo na rádiu Expres.Denník N 2. novembra informoval o tom, že predseda strany Smer – sociálna demokracia Robert Fico, majiteľ Bonulu Miroslav Bödör a advokáti Marek Para Pavol Gašpar mali už v auguste a začiatkom septembra informácie, že Úrad inšpekčnej služby odpočúva vyšetrovateľov NAKA.Vyplývať to má z rozhovorov z monitorovanej loveckej chaty, na ktorej sa stretávali. „Očakávam, že sa tam budú robiť kroky smerujúce k tomu, aby sa zistilo, ako je možné, že skupina ľudí na nejakej chate vie o tom, že je monitorovaná skupina vyšetrovateľov, ktorá paradoxne pracuje na tých najzávažnejších prípadoch,“ dodal Hamran.Policajný prezident uviedol, že aj on robí kroky k tomu, aby sa zistilo, ako unikli nahrávky z odpočúvanej chaty. „Pracujeme na tom. Máme určený okruh zhruba 20 ľudí. Podali sme trestné oznámenie na Úrade inšpekčnej služby,“ skonštatoval Hamran.Všetci podozriví z vynesenia nahrávok sú policajti a šiesti už podstúpili detektor lži. „Ak zistíme, že ich nejaký policajt zámerne vypustil, tak samozrejme tam bude trestné stíhanie a za mňa taký policajt musí skončiť v Policajnom zbore,“ uzavrel dočasný policajný šéf.