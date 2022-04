Hamranova dôvera voči Generálnej prokuratúre je pre konanie voči štyrom agentom NAKA výrazne naštrbená

5.4.2022 (Webnoviny.sk) - Dôvera novovymenovaného policajného prezidenta Štefana Hamrana voči Generálnej prokuratúre SR (GP SR) je veľmi výrazne naštrbená. Hamran to povedal v diskusnej relácii televízie Joj Na hrane.Dôvodom je konanie GP SR voči štyrom agentom Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) , ktorí vyšetrovali korupciu v rámci policajnej inšpekcie.„Mám vážne pochybnosti o tom, že pri niektorých jej rozhodnutiach sa sledoval verejný záujem,“ povedal policajný prezident.Pripomenul, že obvinení operatívci sa stále nedostali k zvukovým a ďalším záznamom, ktoré sú súčasťou vyšetrovania, čo považuje za flagrantné porušenie práva na obhajobu.„Ak vyšetrovateľ, ktorý má ten spis povie, že tie obrazové a zvukové záznamy nemôže sprístupniť, lebo by sa mohlo zmariť vyšetrovanie, tak je to ad absurdum,“ uviedol policajný prezident. GP SR pritom v rozhodnutí o tomto prípade cituje vybrané pasáže z daného spisu.