Hamšík a Hancko si zahrajú v skupinovej časti Európskej ligy, Trabzonspor nastúpi aj proti Ferencvárosu

Prvé tímy idú do osemfinále

Arsenal narazí na Eindhoven

ManUnited vyzve San Sebastián



Európska liga 2022/2023



zloženie základných skupín



A-skupina: Arsenal Londýn (Angl.), PSV Eindhoven (Hol.), Bodö/Glimt (Nór.), FC Zürich (Švaj.)

B-skupina: Dynamo Kyjev (Ukr.), Stade Rennes (Fr.), Fenerbahce Istanbul (Tur.), AEK Larnaka (Cyp.)

C-skupina: AS Rím (Tal.), Ludogorec Razgrad (Bul.), Betis Sevilla (Šp.), HJK Helsinki (Fín.)

D-skupina: SC Braga (Portug.), Malmö FF (Švéd.), Union Berlín (Nem.), Union Saint-Gilloise (Belg.)

E-skupina: Manchester United (Angl.), Real Sociedad San Sebastián (Šp.), Šeriff Tiraspoľ (Mold.), Omonia Nikózia (Cyp.)

F-skupina: Lazio Rím (Tal.), Feyenoord Rotterdam (Hol., Dávid Hancko), FC Midtjylland (Dán.), Sturm Graz (Rak.)

G-skupina: Olympiakos Pireus (Gréc.), Karabach Agdam (Azer.), SC Freiburg (Nem.), FC Nantes (Fr.)

H-skupina: Crvena zvezda Belehrad (Srb.), AS Monaco (Fr.), Ferencváros Budapešť (Maď.), Trabzonspor (Tur., Marek Hamšík)



26.8.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský futbalový stredopoliar Marek Hamšík a jeho turecký klub Trabzonspor sa v skupinovej časti Európskej ligy 2022/2023 predstaví v H-skupine a zmeria si sily aj s maďarským Ferencvárosom Budapešť, ktorý v 2. kvalifikačnom kole Ligy majstrov vyradil Slovan Bratislava.Okrem uvedených dvoch tímov sú súčasťou "háčka" aj srbská Crvena zvezda Belehrad a francúzsky tím AS Monaco. Rozhodol o tom piatkový žreb v tureckom Istanbule.Prvé stretnutia skupinovej časti EL sú na programe už vo štvrtok 8. septembra, ďalšie prídu na rad 15. septembra, 6. októbra, 13. októbra, 27. októbra a 3. novembra.Tímy z prvých miest tabuliek postúpia do osemfinále play-off EL, kluby z druhých miest absolvujú baráž s družstvami z tretích miest v skupinovej časti LM.Tímy z tretích miest sa "presunú" do baráže Európskej konferenčnej ligy a pre kluby zo štvrtých miest sa púť pohárovou Európu v sezóne 2022/2023 skončí.V tejto súťaži sa predstaví aj slovenský obranca Dávid Hancko , ktorý nedávno prestúpil do holandského Feyenoordu Rotterdam. Ten si v F-skupine zmeria sily s talianskym Laziom Rím, dánskym FC Midtjylland a rakúskym Sturmom Graz.V G-skupine sa predstaví grécky Olympiakos Pireus, ktorý spomenutý Slovan vyradil v 3. kvalifikačnom kole EL.Na Grékov čakajú po dva súboje proti Karabachu Agdam z Azerbajdžanu, nemeckému SC Freiburg a francúzskemu FC Nantes.Piatkový žreb anglickému Arsenalu Londýn priradil do A-skupiny holandský PSV Eindhoven, nórsky tím Bodö/Glimt aj švajčiarsky FC Zürich, na ukrajinské Dynamo Kyjev čakajú v B-skupine stretnutia proti francúzskemu Stade Rennes, tureckému Fenerbahce Istanbul a cyperskému klubu AEK Larnaka.Vlaňajší víťaz Európskej konferenčnej ligy, taliansky AS Rím, nastúpi v C-skupine proti bulharskému Razgradu, španielskemu Betisu Sevilla a fínskemu HJK Helsinki.Portugalskú Bragu vyžrebovali do "déčka" ku švédskemu klubu Malmö FF, nemeckému Unionu Berlín a belgickému tímu Union Saint-Gilloise.Anglický Manchester United v E-skupine vyzve španielsky San Sebastián, moldavský Šeriff Tiraspoľ a cyperskú Ominiu Nikózia.