Hamšík burcuje na Wales: Musí to vyzerať tak ako v Maďarsku

Na snímke kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie Marek Hamšík na tlačovej konferencii pred kvalifikačným zápasom na EURO 2020 Slovensko - Wales v Šamoríne 9. októbra 2019. Foto: TASR - Lukáš Grinaj Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Šamorín 9. októbra (TASR) - Slovenskí futbaloví reprezentanti chcú vo štvrtkovom súboji E-skupiny kvalifikácie ME 2020 proti Walesu (Trnava, 20.45 h) nadviazať na predchádzajúce vystúpenie z Maďarska. Kapitán Marek Hamšík s trénerom Pavlom Hapalom zdôraznili, že pred domácimi fanúšikmi sa nesmie zopakovať stretnutie s Chorvátskom. Český kouč má na dôležitú úlohu k dispozícii kompletný káder.V nominácii nastala vynútená zmena hneď na začiatku zrazu, keď Boris Sekulič nahradil medzi obrancami zraneného Kristiána Koštrnu. S menšími zdravotnými problémami pricestoval útočník Pavol Šafranko, po dlhšej prestávke je pravý bek Peter Pekarík, no aj s nimi môže Hapal počítať.povedal na predzápasovej tlačovej konferencii Hapal, ktorý musí vyriešiť pozíciu druhého stopéra vedľa Milana Škriniara, keďže Denis Vavro si odpyká disciplinárny trest:Hrozba "vykartovania" visí pred novembrovým záverom kvalifikácie nad Hamšíkom či ďalším stredopoliarom Jurajom Kuckom. "Pred Chorvátskom som chalanom hovoril, aby si dávali pozor, tentoraz to neurobím. Musia hrať naplno, na doraz. Ak karta vyplynie z hry, budem sklamaný, ale taký je futbal. Chceme však zamedziť hlúpym kartám za nešportové správanie," povedal Hapal. Jeho zverenci sú v tabuľke o tri body pred štvrtkovým súperom, ktorý však disponuje zápasom k dobru: "Zatiaľ nepotvrdili neskutočnú silu smerom dopredu, strelili len štyri góly, ale na druhej strane dostali veľmi málo gólov (vyrovnané skóre 4:4, pozn.), takže to majú vyvážené. Skôr sa prezentujú kolektívnym výkonom, aj keď sú medzi nimi rozdieloví a rýchli hráči ako Gareth Bale a Daniel James. Na to si musíme dať pozor."Slováci prehrali od triumfu na waleskej pôde 5:1 v októbri 2006 predchádzajúce tri súboje s týmto protivníkom - v marci v Cardiffe 0:1, na záverečnom turnaji EURO 2016 (1:2) a v trnavskom dueli kvalifikácie ME 2008 (2:5). "Chceme napraviť negatívnu sériu a konečne získať víťazstvo. Nerád prehrávam, tie zápasy neboli až také zlé, ale futbal sa hrá na výsledky a tie neboli dobré. Vo štvrtok to bude o výsledku, o dobrej hre, o bojovnosti, o nasadení, o koncentrácii. Potrebujeme vyhrať a o to sa pokúsime," vyhlásil Hamšík. Domácich poženie zaplnený Štadión Antona Malatinského: "Je vzpruha, že sa bude hrať pred divákmi. Má byť vypredané, každý hrá rád pred plným hľadiskom. Bude vynikajúca atmosféra, o to viac sa musíme nabudiť. Nálada je dobrá, čaká na nás posledný predzápasový tréning a už sa nevieme dočkať. Netreba premýšľať nad výsledkom, ale ísť s čistou hlavou. Vieme, čo od nich očakávať, musíme to preniesť na ihrisko a uvidí sa, čo bude po zápase. Musí to vyzerať tak ako v Maďarsku."