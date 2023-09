Hamšík je tímový manažér reprezentácie, podľa Lobotku nemajú proti Portugalčanom čo stratiť

O dve uši a o dve oči viac

„Nemáme čo stratiť"

4.9.2023 (SITA.sk) - Realizačný tím slovenskej futbalovej reprezentácie sa rozrástol o ďalšieho člena. V pozícii tímového manažéra v ňom bude pôsobiť donedávna ešte aktívny hráč a kapitán národného mužstva Marek Hamšík Ako uviedol 36-ročný Banskobystričan podľa oficiálneho webu Slovenského futbalového zväzu (SFZ), na základe poverenia od hlavného trénera Francesca Calzonu bude vykonávať to, čo bude prospešné mužstvu.„Ponúkam obrovské skúsenosti, znalosť talianskeho jazyka, poznanie hráčov a prostredia. Som tu, aby som pomohol. Už nie na ihrisku, ale aj komunikáciou mimo neho. Poznám prácu trénera Calzonu, akým štýlom sa chce prezentovať. Budú to i pre mňa skúsenosti, futbal sa stále vyvíja. V realizačnom tíme bude o dve uši a o dve oči viac,“ povedal Hamšík.Premiéru v novej pozícii si odkrúti proti jednému z najlepších tímov na svete - štvrťfinalistom ostatného svetového šampionátu v Katare a majstrom Európy z roku 2016 Portugalčanom. Duel kvalifikácie o postup na ME 2024 proti tomuto súperovi sa uskutoční v piatok 8. septembra na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave.„Bude to obrovský futbalový deň pre slovenský futbal, hráme s jedným z najlepších tímov na svete.“ Z kuchyne nášho výberu už dlhšie zaznieva, že Portugalsko nie je len Cristiano Ronaldo, hoci on je najväčším symbolom. „V tom zápase treba byť drzý, chcieť si to rozdať futbalovo.“Defenzívny stredopoliar Stanislav Lobotka podľa nedeľňajšieho mediálneho termínu slovenskej reprezentácie tvrdil, že akýkoľvek bodový zisk proti Portugalčanom bude považovať za cenný, keďže v kvalifikačnej skupine môže z pohľadu postupu v konečnom účtovaní rozhodovať každý bod. Priznal, že portugalská nula v kolónke inkasovaných gólov v doterajšom priebehu kvalifikácie ho nestraší.„Ak aj zostane, ale my získame bod v zápase, dobre tak. Lebo my nemáme čo stratiť,“ poznamenal hráč talianskeho majstra SSC Neapol, ktorý dodal, že Portugalčania naplno preveria slovenský tím.