Hamšík konečne získal premiérovú ligovú trofej vo svojej kariére, je veľmi šťastný

Kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie Marek Hamšík konečne získal premiérovú ligovú trofej vo svojej kariére. Jeho turecký zamestnávateľ Trabzonspor remizoval v sobotňajšom zápase 35. kola Süper Lig 2021/2022 na domácom trávniku s Antalyasporom 2:2 a zabezpečil si siedmy titul v klubovej histórii.

1.5.2022 (Webnoviny.sk) -Trabzonspor získal majstrovský titul po dlhých 38 rokov. Naposledy sa mu to podarilo v sezóne 1983/1984, keď Hamšík ešte ani nebol na svete. "Nie nadarmo sa hovorí, že najťažšie je urobiť posledný krok. Proti Antalyasporu sme dvakrát viedli, no súper vyrovnal. Museli sme byť extrémne koncentrovaní, no dokázali sme to a premenili sme hneď prvý mečbal," vyhlásil 34-ročný Hamšík prostredníctvom svojej oficiálnej stránky.Záujem o vstupenky na sobotňajší duel bol enormný. Keďže Trabzonspor nedokázal uspokojiť všetkých záujemcov, pustil priaznivcov na posledný predzápasový tréning. Samozrejme, štadión bol aj v piatok zaplnený do posledného miesta.Hamšík získal premiérový majstrovský titul po 552 dueloch medzi seniormi. "Ani neviem, čo mám povedať. Jednoducho, som veľmi šťastný. Je to nádherné vysloviť, že dočkal som sa prvého majstrovského titulu v seniorskej kategórií. Moje pocity sú fantastické, nádherné. Veľké ďakujem patrí mojej rodine, trénerom a všetkým, ktorí mi pomáhali a podporovali ma," dodal Hamšík a zdôraznil, že majstrovské oslavy budú poriadne dlhé.