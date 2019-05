Hamšík: Nikdy som nepovedal, že som v Číne nespokojný

Na archívnej snímke Marek Hamšík. Foto: TASR Lukáš Grinaj Foto: TASR Lukáš Grinaj

Šanghaj 1. mája (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Marek Hamšík priznal, že sa mu v čínskom tíme Ta-lien I-fang na ihrisku ťažko komunikuje so spoluhráčmi, odmietol však, že by bol vo svojom novom klube nespokojný.Tridsaťjedenročný stredopoliar na začiatku týždňa poskytol rozhovor pre čínsku štátnu televíziu CCTV, v ktorom uviedol, že rečová bariéra je najväčším negatívom v jeho klube. Takisto povedal, že medzi futbalom v Európe a v Číne sú veľké rozdiely. Viaceré talianske médiá rozhovor prebrali a vyvodili z neho, že bývalý kapitán SSC Neapol je v Číne nespokojný. Hamšík tak musel svoje výroky dovysvetľovať.uviedol Hamšík na svojej webstránke.Osemnásobný najlepší futbalista SR prestúpil do Číny po takmer 12-ročnom pôsobení v SSC Neapol. Doteraz nastúpil v drese svojho nového klubu šesťkrát, na prvý gól či asistenciu zatiaľ čaká.vyjadril sa Hamšík v rozhovore pre CCTV, ktorý prebrala agentúra AFP a následne aj ďalšie európske médiá. "" vyhlásil Hamšík, ktorého v čínskej Super League prekvapilo množstvo faulov a časté diskutovanie hráčov s rozhodcami.