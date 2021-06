Hamšík opäť mení pôsobisko, v tureckom Trabzonspore zarobí za sezónu až 1,5 milióna eur

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.6.2021 (Webnoviny.sk) - Kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie Marek Hamšík po majstrovstvách Európy už nebude hrať vo Švédsku za IFK Göteborg , stal sa totiž hráčom tureckého Trabzonsporu . Príchod slovenského stredopoliara potvrdil štvrtý klub najvyššej tureckej futbalovej súťaže prostredníctvom svojich informačných kanálov. Hamšík v Turecku podpísal kontrakt na dva roky, ktorý mu zabezpečí 1,5 milióna eur za sezónu.Po Slovensku, Taliansku, Číne a Švédsku bude Turecko ďalšou krajinou, v ktorej bude Hamšík pôsobiť. Seniorskú kariéru začínal vo vlasti v Slovane Bratislave, odkiaľ počas sezóny 2004/2005 prestúpil do talianskej Brescie. Tam strávil necelé tri roky a v júni 2007 na viac ako jednu dekádu zamieril pod Vezuv, stal sa ikonou tímu SSC Neapol. V zime 2019 zamieril do Číny a tam hral za Ta-lien I-fang. Keďže sa chcel dobre pripraviť na ME v júni 2021, v úvode marca prijal možnosť pôsobenia vo švédskom Göteborgu, za ktorý napokon odohral len šesť ligových zápasov. Pred blížiacim sa Eurom má problém s lýtkom, napriek tomu nechýba v nominácii a v stredu s tímom SR odletel do ruského Petrohradu, kde Slováci odohrajú na ME súboje proti Poliakom (14.6.) a Švédom (18.6.).V minulosti už v Trabzonspore pôsobili viacerí Slováci vrátane jeho súčasných spoluhráčov v národnom tíme Juraja Kucku