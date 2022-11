Hamšíka vyhlásili za najlepšieho legionára v najvyššej tureckej súťaži, o cenu sa podelil s fanúšikmi (foto)

Slávnostný galavečer

10.11.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský futbalový stredopoliar Marek Hamšík si v stredu prevzal ocenenie pre najlepšieho zahraničného hráča v najvyššej tureckej súťaži za sezónu 2021/2022, jeho výkony zaujali fanúšikov najviac spomedzi 338 legionárov v súťaži. Tridsaťpäťročný bývalý kapitán slovenskej reprezentácie v minulom ročníku pomohol Trabzonsporu k zisku prvého titulu v Süper Lig po 38 rokoch, v 26 zápasoch zaznamenal dva góly a tri asistencie."Ďakujem veľmi pekne všetkým, ktorí na mňa hlasovali v ankete. Veľmi si vážim túto krásnu cenu. Ďakujem spoluhráčom, trénerom, technickému a aj zdravotníckemu tímu. Tí mi veľmi pomohli, keďže v minulej sezóne som bol viackrát zranený a oni ma vždy vrátili na ihrisko. O túto cenu by som sa rád podelil aj s fanúšikmi Trabzonsporu, s ktorými sme v minulej sezóne spolu získali turecký titul," uviedol Hamšík po slávnostnom galavečeri na svojom oficiálnom webe.Trabzonspor je po 13 kolách sezóny 2022/2023 na 7. mieste priebežnej tabuľky Süper Lig so ziskom 22 bodov, na vedúci Fenerbahce Istanbul stráca sedem bodov.Hamšík nastúpil v ôsmich ligových zápasoch, v ktorých strelil jeden gól. Raz skóroval aj v tohtoročnej skupinovej časti Európskej ligy, no Trabzonspor zo súťaže vypadol a na jar 2023 si zahrá v play-off Európskej konferenčnej ligy proti švajčiarskemu FC Bazilej. Marek Hamšík figuruje v nominácii slovenskej futbalovej reprezentácie na novembrové prípravné zápasy proti výberom Čiernej Hory v Podgorici (17. novembra) a Čile v Bratislave (20. novembra), druhý spomenutý súboj na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave bude pre neho oficiálnou rozlúčkou s národným tímom.