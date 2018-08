Hamšíkov Neapol otočil zápas na ihrisku Lazia Rím, Juventus vyhral

Cristiano Ronaldo z Juventusu Turín. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Verona 18. augusta (TASR) - Súťažná premiéra Cristiana Ronalda v drese Juventusu Turín priniesla nečakane dramatické divadlo. Úradujúci majster si zo štadiónu Chieva Verona nakoniec odniesol tri body, no triumf 3:2 si zabezpečil až v samom závere a po dramatických momentoch.Úvodný duel novej sezóny Serie A pritom odštartoval podľa predpokladaného scenára, hostia sa ujali vedenia už v 3. minúte z prvej strely na bránku, keď sa zblízka presadil Sami Khedira. Aj ďalšie minúty patrili dominantnému Juventusu, ktorý mal v prvom polčase 75% držanie lopty, ale v jeho závere inkasoval vyrovnávajúci gól z kopačky poľského útočníka Mariusza Stepinského. Desať minút po zmene strán navyše prišiel faul Joaa Cancela a rozhodca nariadil penaltu, ktorú premenil Emanuele Giaccherini - 2:1.Chievo potom vsadilo na obranu a dlho odolávalo veľkému tlaku hostí. Vyrovnávajúci gól prišiel až v 77. minúte, keď si loptu do vlastnej bránky zrazil Mattia Bani. Hráči Juventusu však chceli tri body, veľmi sa o ne usiloval práve Ronaldo, no príliš sa mu nedarilo. Vypracoval si niekoľko šancí, ale stroskotal na veteránovi v domácej bránke Stefanovi Sorrentinovi. V závere riadneho hracieho času ho navyše nechtiac kolenom knokautoval a gólmana museli kriesiť spoluhráči. Ešte predtým, ako rozhodca prerušil hru, však Mario Mandžukič dopravil loptu do siete. Hlavný arbiter využil VAR a gól pre faul na brankára neuznal.Sorrentino sa už viac do hry nedostal a musel ísť na vyšetrenie. Vystriedal ho Andrea Seculin, no ten inkasoval hneď z prvej strely na bránku, keď ho v 90.+3 minúte prekonal Federico Bernardeschi a rozhodol o vydretých troch bodoch pre Juve.Sobotňajší duel bol beznádejne vypredaný a už tri hodiny pred úvodným výkopom bolo na štadióne Bentegodi množstvo fanúšikov, ktorí chceli vidieť Ronalda už na predzápasovej rozcvičke. Ten im predviedol niekoľko trikov a zožal vlnu potlesku. Ronaldo prišiel do Talianska za 112 miliónov eur z Realu Madrid.Víťazný vstup zaznamenal aj SSC Neapol, ktorý otočil zápas na ihrisku Lazia Rím a vyhral 2:1. Slovenský stredopoliar hostí Marek Hamšík hral do 70. minúty.Chievo Verona -2:3 (1:1)38. Stepinski, 56. Giaccherini (z 11 m) - 3. Khedira, 77. Bani (vlastný), 90.+3 BernardeschiLazio Rím -1:2 (1:1)25. Immobile - 45.+2 Milik, 59. Insigne/M. Hamšík (SSC) hral do 70. min./