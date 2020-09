Hamšíkovi sa v Číne nedarilo strieľať góly, skupinovú časť skončil Ta-lien na siedmom mieste

Hamšíka čakajú tri dôležité zápasy

28.9.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenský futbalista Marek Hamšík nebol strelecky úspešný a jeho tím Ta-lien Pro prehral v poslednom kole skupinovej časti čínskej Superligy s víťazom A-skupiny Kuang-čou Evergrande 0:1.Zatiaľ čo hráči Kuang-čou postúpili z prvej priečky do play-off, Ta-Lien skončil na predposlednom siedmom mieste, keď zo 14 zápasov vydoloval len 11 bodov za 2 víťazstvá a 5 remíz. Hráči okolo slovenského kapitána budú pokračovať v súťaži v skupine o 9.- 16. miesto."Odohrali sme smolný duel, víťazovi našej skupiny sme boli viac ako vyrovnaným súperom. Po nešťastnom inkasovanom góle sme mali viac z hry. Prišli šance, nastrelili sme aj brvno. Škoda...,“ povedal Marek Hamšík na svojom portáli marek-hamsik.sk.Na 33-ročného stredopoliara teraz čaká presun na Slovensko a v októbri tri dôležité reprezentačné zápasy. Najprv to bude barážový duel o postup na ME 2021 Slovensko - Írsko (8. 10. o 20.45 h v Bratislave) a neskôr zápasy Ligy národov Škótsko - Slovensko (11. 10. o 20.45 h v Glasgowe) a Slovensko - Izrael (14.10. od 20.45 h v Trnave).V septembrových dueloch Ligy národov doma proti Česku (1:3) a v Izraeli (1:1) Hamšík slovenskej reprezentácii po dohode chýbal, teraz by mal byť výraznou posilou pre trénera Pavla Hapala. "Posúvam sa na Slovensko. Teším sa na spoločnosť mojich najbližších a na budúcotýždňový reprezentačný zraz,“ dodal Hamšík.