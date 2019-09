Han Kwang Song zamieril z Cagliari na hosťovanie do Juventusu

Ilustračná snímka. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Turín 4. septembra (TASR) - Taliansky futbalový klub Juventus Turín získal z Cagliari na dvojročné hosťovanie Hana Kwang Songa z KĽDR. Dohoda zahŕňa aj opciu na trvalý prestup, hodnota možného transferu by mala byť na úrovni štyroch miliónov eur.Dvadsaťjedenročný útočník bude súčasťou výberu Juventusu do 23 rokov, ktorý pôsobí v Serii C. Uplynulé dve sezóny strávil Han v druholigovej Perugii, kde v 39 dueloch dosiahol 11 presných zásahov. Informáciu priniesla agentúra AFP.