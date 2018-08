Hanba, pokrikovali na Babiša pri pietnej spomienke na august 1968

Český premiér Andrej Babiš čaká na príhovor počas spomienkového podujatia pri príležitosti 50. výročia vpádu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa, 21. augusta 2018 v Prahe. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 21. augusta (TASR) - Poprední českí politici si v utorok pripomenuli na pietnom akte pred budovou Českého rozhlasu v Prahe 50. výročie okupácie Československa.Pietny akt sa začal krátko po 11.00 h kladením vencov. Pri príchode premiéra a predsedu strany ANO Andreja Babiša začali mnohí zo stoviek prítomných občanov pískať a pokrikovať "či. Držali tiež transparenty s nápismi ako "Babiš je klamár", "Kto vládne s komunistami hANObí pamiatku obetí okupácie" aleboinformovali portály iDNES.cz a irozhlas.cz.Ako prvý vystúpil s prejavom generálny riaditeľ Českého rozhlasu René Zavoral.povedal Zavoral.Predseda Senátu Milan Štěch z ČSSD vyzdvihol význam verejnoprávnych médií - Českej televízie, Českého rozhlasu a agentúry ČTK.uviedol Štěch. Verejnoprávne médiá majú podľa neho kľúčovú úlohu v záplave dezinformačných serverov prinášajúcich tzv. fake news.Podľa šéfa Poslaneckej snemovne Radka Vondráčka (ANO) bola Pražská jar obrovskou nádejou, ale Dubčekovo vedenie sklamalo nádeje do neho vkladané.povedal vo svojom prejave Vondráček.Aj jeho prejav bol sprevádzaný piskotom a pokrikmireagoval Vondráček.Následný Babišov prejav zanikol v ohlušujúcom hluku davu. Rok 1968 označil český premiér za medzník histórie, ktorý na dlhú dobu ovplyvnil životy ľudí, želajúcich si žiťVyjadril obdiv všetkým ľuďom, ktorí sa v súvislosti s okupáciou zachovali statočne. Pripomenul statočné gesto Věry Čáslavskej, ktorá niesla následky za to, že vyjadrila odpor k sovietskej okupácii na slávnostnom ceremoniáli na olympijských hrách.vyhlásil Babiš. Sloboda a demokracia znamenajú aj to, že občania uznajú a rešpektujú právo iných mať odlišný názor.uviedol Babiš.Riaditeľ Českého rozhlasu Zavoral a pamätník udalostí spred pol storočia Rudolf Matys na záver pietneho aktu odhalili novú pamätnú tabuľu na budove rozhlasu. Pribudli na nej mená ďalších obetí stretov v auguste 1968 - Pavel Albert a Miroslav Málek.Atmosféru roku 1968 priblíži tiež večerný koncert na Václavskom námestí. Zaznejú na ňom hity 60. rokov vrátane piesní Karla Kryla v sprievode Symfonického orchestra Českého rozhlasu a kapely Petra Maláska. Spievať budú Marta Kubišová, Jana Kirschnerová či Aneta Langerová.