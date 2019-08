Hancko by mal zamieriť na hosťovanie do Sparty Praha, tvrdia médiá

Dávid Hancko, archívna snímka. Foto: TASR Pavel Neubauer Foto: TASR Pavel Neubauer

Praha 3. augusta (TASR) - Slovenský reprezentačný futbalový obranca Dávid Hancko by mal zamieriť z Fiorentiny na hosťovanie do Sparty Praha. Podľa informácií českého denníka Sport by 21-ročný stopér mal hosťovať na Letnej jednu sezónu.Dohoda medzi klubmi zahŕňa aj opciu vo výške približne 5 miliónov eur a Fiorentina sa bude spolupodieľať aj na jeho plate. O Hancka sa Sparta zaujímala už minulé leto, no bývalý hráč Žiliny dal prednosť Serii A.