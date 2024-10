Hancko čaká v Baku iný duel ako v Košiciach, Calzona žiada maximálny výkon

Slovenská futbalová reprezentácia si v boji o celkové prvenstvo v 1. skupine C-divízie Ligy národov nemôže dovoliť zaváhanie s papierovo slabším Azerbajdžanom. Pred pondelkovým zápasom v Baku vyžaduje tréner hostí Francesco Calzona od svojho tímu výkon na maxime možností, aby sa mu podarilo splniť trojbodový cieľ.





"Azerbajdžan má veľmi dobré mužstvo s technickými hráčmi. Sú nepríjemní v rýchlych prechodoch do útoku po zisku lopty. Nezačali síce túto Ligu národov dobre, ale doma sú veľmi silní a nebezpeční. Ich sila je určite väčšia, ako ukazuje tabuľka. Som presvedčený, že domáci proti nám odohrajú dobrý zápas a budú sa chcieť ukázať. V kvalifikácii ME zdolali to isté Švédsko, s ktorým neskôr v tejto súťaži prehrali. My musíme hrať na maxime našich možností, aby sme uhrali výsledok, po ktorom túžime a tým je víťazstvo. Naša mentalita a nastavenie pokúsiť sa vyhrať každý zápas sa nemení, aj keď pred súperom máme rešpekt. V predošlej edícii Ligy národov nás doma dokázal zdolať a teraz má na lavičke veľmi dobrého trénera so skúsenosťami, ktorého uznávam. My sme sem však prišli s tým, že chceme hrať od začiatku na víťazstvo, aby sme si vytvorili dobrú východiskovú situáciu pred zápasom vo Švédsku," povedal Calzona na predzápasovej tlačovej konferencii.Koučovi Slovenska bude pri tvorbe základnej zostavy chýbať trojica Denis Vavro, Adam Obert a Matúš Bero. Prvý si odpykáva trest za žlté karty, Oberta s Berom vyradili zdravotné problémy a do Baku necestovali. "Sú tu Noro Gyömbér a Ľubo Šatka, ktorí by mohli hrať namiesto Vavra. Všetci hráči sú pripravení, máme ešte pár hodín, aby sa tí, ktorí hrali so Švédskom, dali fyzicky dokopy. Priznávam, niekedy je náročné hráčom vštepiť, že neexistujú ľahké zápasy. Nemôžeme byť premotivovaní, pretože dobre vieme, ako sa futbal vyrovnáva. Musíme byť viac kompaktní a dovoliť súperovi menej, ako tomu bolo v domácom stretnutí," poodhalil Calzona taktické plány.Slováci vstupujú do zápasu s Azerbajdžanom dobre naladení po piatkovej remíze 2:2 s lídrom skupiny Švédskom, ktoré má pri rovnosti 7 bodov lepšie skóre. Proti "Tre kronor" ukázal slovenský tím nezlomnú vôľu a vďaka presným zásahom Davida Strelca dokázal zmazať dvojgólové manko. "Zápas so Švédskom bol veľmi ťažký, siahli sme si v ňom na dno síl. Švédi ukázali kvalitu a mali proti nám veľa šancí. Toho sa zajtra musíme vyvarovať. Som rád, že sme sa vrátili v piatok do zápasu, v minulosti sa nám to nedarilo. Čo sa týka Azerbajdžanu, mali sme video ich hry, zmenili rozostavenie. Sú mužstvo, ktoré dobre bráni. Musíme ´makať´ ako mužstvo. Aj tréner nám stále prízvukuje, že musíme hrať ako jeden tím," myslí si obranca Dávid Hancko.Azerbajdžan prehral v piatok v Estónsku 1:3 a s nulou na bodovom konte sa zatiaľ javí ako najvážnejší adept na zostup do D-divízie. Duel so Slovenskom sa uskutoční na štadióne Tofika Bachramova s kapacitou 31.200 miest. Aj vzhľadom na zlé výsledky domácej reprezentácie sa neočakáva veľký záujem, na tribúnach by malo byť maximálne 5000 divákov. "Bude to iný zápas ako v Košiciach. Mne osobne domáce prostredie vždy pomáha. Vonkajšie zápasy nie sú také jednoduché ako domáce," dodal Hancko.Ľavý obranca slovenského tímu si uvedomuje, že v súboji proti 113. tímu rebríčka FIFA môžu hostia iba stratiť. "Máme veľký rešpekt, pripravíme sa najlepšie ako vieme. Verím, že si vytvoríme šance. Keď chceme ísť do Švédska hrať o všetko, vieme, čo musíme zajtra urobiť. V defenzíve musíme byť systémovo a takticky pripravení. Pomohla by nám štandardná situácia, z ktorej sme dlhší čas nedali gól." Dvadsaťšesťročný hráč Feyenoordu Rotterdam má v tejto sezóne kompletnú minutáž v klube i v reprezentácii, čo napriek únave z nabitého programu vníma pozitívne. "Nie je to jednoduché, ale nechcem sa na to vyhovárať. Snažím sa byť vďačný, že môžem hrať každý zápas. Zatiaľ som hral stále 90 minút a je to asi aj odmena za moje výkony," dodal bývalý hráč Sparty, Fiorentiny a Žiliny.Zápas Azerbajdžan - Slovensko má úvodný výkop v pondelok o 18.00 SELČ (v Azerbajdžane sú +2 hodiny) a povedú ho rozhodcovia z Nórska na čele s hlavným Rohitom Saggim. V priamom prenose odvysiela duel STVR na športovej stanici. V ten istý deň od 20.45 h nastúpia v Tallinne domáci Estónci proti Švédsku.