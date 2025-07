Hancko sa podľa Romana dohodol na trojročnom kontrakte s Al Nassr a stane sa spoluhráčom Cristiana Ronalda

Slovenský futbalový obranca Dávid Hancko sa stane spoluhráčom Cristiana Ronalda v Al Nassr. Podľa renomovaného novinára Fabrizia Romana sa so saudskoarabským klubom dohodol na trojročnom kontrakte. Feyenoord Rotterdam zinkasuje za 27-ročného Slováka prestupovú sumu 33 miliónov eur plus bonusy.





Hancko mal s Feyenoordom podpísanú zmluvu do roku 2028, v poslednom období ho však spájali s odchodom z holandského klubu. Záujem oňho prejavili Juventus Turín či Atletico Madrid, no po mesiacoch špekulácií má napokon zamieriť do Saudskej Arábie. Samotný hráč počas júnového asociačného termínu avizoval, že sa chce posunúť ďalej.Hancko prišiel do Rotterdamu v roku 2022 zo Sparty Praha. Odohral zaň 140 zápasov vo všetkých súťažiach, v sezóne 2022/2023 sa tešil z majstrovského titulu, v nasledujúcom ročníku zo zisku Holandského pohára. V uplynulej sezóne sa s tímom predstavil v prestížnej Lige majstrov, v ligovej fáze senzačne rozhodol o remíze s Manchestrom City 3:3. Feyenoord vypadol v osemfinále, kde nestačil na neskoršieho finalistu Inter Miláno.