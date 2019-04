Handlová chce vybudovať detské jasle, majú byť v areáli Senior centra

Ilustračné foto. Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Handlová 25. apríla (TASR) - Samospráva Handlovej má záujem vybudovať mestské detské jasle. Vzniknúť by mali v nevyužitých priestoroch v areáli Senior centra, čím prepojí dve generácie. Na projekt pod názvom Podpora a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni v meste Handlová chce žiadať financie z integrovaného regionálneho operačného programu. Zámer radnice odobrili na svojom rokovaní vo štvrtok tamojší mestskí poslanci.Zariadenie s kapacitou 15 miest bude mať podlahovú plochu 175 štvorcových metrov, zamestnanie tu nájdu tri kvalifikované opatrovateľky s priamou starostlivosťou o deti. Jedna z nich bude zodpovedať za vedenie zariadenia. Pracovný tím doplní upratovačka, respektíve pracovníčka na výdaj stravy.Zariadenie sa má podľa zámeru radnice nachádzať v bývalých dielňach niekdajšej základnej školy.ozrejmila vedúca sociálneho oddelenia Mestského úradu v Handlovej Veronika Cagáňová.Seniori sú v centre na celoročný pobyt a sú to podľa nej ľudia, ktorí tam prišli stráviť zvyšok života, preto sa aj radnici páčila myšlienka prepojiť to s opakom, štartom školského systému a dať tam práve deti, ktoré sú v jasličkách.priblížila.Radnica v meste eviduje 819 detí do šiestich rokov. Zo štatistiky ďalej vyplýva, že v roku 2017 sa narodilo 148 detí s trvalým pobytom v meste, vlani to bolo 140 detí.skonštatovala primátorka Silvia Grúberová.V ankete, ktorú organizovalo mesto, podľa nej prejavili ľudia o túto službu obrovský záujem a radnica sa až bojí toho, či dokáže uspokojiť tie potreby, ktoré sú deklarované.dodala.Celkové oprávnené výdavky projektu majú dosiahnuť 366 710 eur. Nenávratný finančný príspevok, ktorý bude radnica požadovať, je vo výške 348 374,50 eura. Na spolufinancovaní by sa v prípade úspešnej žiadosti mala podieľať sumou 18 335,50 eura. Ak bude samospráva s projektom úspešná, budovanie jaslí naplánovala na obdobie od marca do decembra 2020.