Handlová sa posilnila o francúzskeho rozohrávača Baltusa

Ilustračné foto. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Handlová 7. septembra (TASR) - Basketbalový klub MBK Handlová získal do svojich služieb Francúza Davyho Baltusa. Informáciu priniesol portál basketliga.sk.Dvadsaťsedemročný rozohrávač pôsobil počas svojej doterajšej kariéry v americkom Potreville, nórskom Baerum Basket, vo švédskej Uppsale a do Handlovej pricestoval zo španielskeho klubu Circulo Gijon.uviedol.V tíme by mal vytvoriť tandem so Stefanom Mitrovičom.povedal Baltus.