Handlová sa zapojila do Európskeho týždňa mobility, vyzýva k chôdzi

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Handlová 18. septembra (TASR) - Mesto Handlová sa zapojilo do Európskeho týždňa mobility (ETM), ktorý potrvá do 22. septembra. Obyvateľov vyzvalo k chôdzi, aktívnych i odmení. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.uviedla Paulínyová.Štúdie podľa nej ukazujú, že aktívni cyklisti žijú v priemere o dva roky dlhšie ako ostatní a 25 minút svižnej chôdze denne môže človeku predĺžiť život až o sedem rokov.Samospráva pripravila i súťaž, v rámci nej odmení obyvateľov, ktorí sa do ETM zapoja. "dodala hovorkyňa mesta.