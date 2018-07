Handlová zabezpečí komplexnú rekonštrukciu prístreškov zastávok

Ilustračné foto Foto: TASR/Michal Svítok Ilustračné foto Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Handlová 3. júla (TASR) - Samospráva Handlovej zabezpečí komplexnú rekonštrukciu prístreškov autobusových zastávok na území mesta. Financie na investičnú akciu vo výške viac ako 23 000 eur vyčlenila v štvrtej zmene rozpočtu mesta, ktorú na svojom rokovaní uplynulý týždeň schválili tamojší mestskí poslanci.Zmena rozpočtu počíta so zapojením a zmenou účelovo viazaných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, Európskej únie či rezervného fondu. V rámci vlastných zdrojov mesta išlo o presuny prostriedkov a navýšenie objemu financií.Viac financií získala handlovská samospráva z podielových daní, a to sumu 55 260 eur. Do rozpočtu zaradila i ďalších 10 000 eur, ktoré predstavujú príjem z predaja pozemkov. Rozpočet navýšila i o 23 511 eur z rezervného fondu, ktorý použije na rekonštrukciu prístreškov autobusových zastávok."Riešili sme havárie a investície. Investície, na ktoré sme získali prostriedky zo štrukturálnych fondov. Získali sme tiež finančné prostriedky z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na výmenu okien a dverí v objekte Dorky v sume 27 000 eur. Mali sme haváriu na objekte domu osobitného určenia na Partizánskej, kde sme museli urobiť kompletnú opravu strechy, ktorá nás vyšla 37 000 eur," doplnil primátor Rudolf Podoba.Zo štrukturálnych fondov podľa neho samospráva realizuje rozšírenie kapacít materských škôl v meste, pričom v tomto roku rozšíri kapacitu v škôlkach o ďalších 20 miest. "Ešte sme v rozpočte schválili dodotovať jednu oblasť, a to sú výtlky v meste, kde sme pôvodne plánovali 20 000 eur, ale požiadavky, ktoré nám dali občania, niekoľkonásobne prevyšujú túto sumu. Preto sme dali ďalších 20.000 eur na to, aby sme vyšli v ústrety všetkým občanom, ktorí nám dali pripomienky," dodal.V poradí štvrtá zmena rozpočtu mesta počíta s navýšením príjmov i výdavkov zhodne o sumu 155 163 eur. Rozpočet je po tejto zmene vyrovnaný, na strane celkových príjmov a celkových výdavkov je vo výške 12 591 849 eur.