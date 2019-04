Handzuš po nevydarenom návrate na striedačku: Čaká nás veľa práce

Na archívnej snímke Michal Handzuš. Foto: TASR/Martin Palkovič Foto: TASR/Martin Palkovič

Topoľčany 4. apríla (TASR) - Michalovi Handzušovi nevyšiel návrat na reprezentačnú striedačku ku Craigovi Ramsaymu podľa predstáv. Slovenskí hokejisti prehrali vo štvrtok v Topoľčanoch so Švédskom jasne 0:4, staronový asistent síce videl na hre aj pozitíva, no viac sa zameral na nedostatky a upozornil, že v ďalších týždňoch čaká tím veľa práce.Držiteľ troch medailí z MS (1-2-0) i slávneho Stanleyho pohára vypomáhal národnému tímu už v minulej sezóne, v tomto ročníku však na striedačke absentoval. Od generálneho manažéra Miroslava Šatana dostal ponuku na pozíciu asistenta už vlani v lete, ale vtedy ju odmietol. Teraz svoj postoj prehodnotil a obnovenú premiéru si odkrútil vo štvrtok.skonštatoval po zápase so Švédskom:Po tom, ako sa domáci hokejisti dostali spod úvodného tlaku Švédov, vypracovali si niekoľko veľmi dobrých šancí, tie prišli najmä počas dvoch presiloviek, no nedokázali ich využiť:Handzuš upozornil, že dôraz v príprave treba dať na eliminovanie výkyvov a výpadkov v zápasoch:Slovenskí hokejoví reprezentanti síce vo svojom premiérovom zápase v Topoľčanoch jasne prehrali, no domáci fanúšikovia ich napriek tomu vytlieskali. Podľa Handzuša aj to ukazuje, že národný tím by mal navštevovať aj menšie mestá: