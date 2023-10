Hans ZIMMER sa predstaví 6.novembra 2024 v Bratislave s novou show

Svetový velikán filmovej hudby ovenčený mnohými oceneniami sa predstaví v roku 2024 európskemu publiku s novým turné, ktoré nadväzuje na triumfálnu koncertnú šnúru posledných rokov. V bratislavskej TIPOS Aréne bude 8. novembra 2024 sviatok najslávnejších filmových skladieb s názvom “ The World of Hans Zimmer – A New Dimension“.





Hans ZIMMER chystá prekvapenie pre fanúšikov svojej hudby! Jeho úspešná show „The World of Hans Zimmer” získa v roku 2024 nový podtitul A New Dimension, ktorý už sám napovedá, že Hans Zimmer pripravuje úplne nový výber z jeho rozmanitej zbierky skladieb. Fanúšikovia sa tak môžu tešiť na jedinečnú hudobnú cestu, ktorá ich zavedie do úplne iných dimenzií. Turné obsahuje viac ako 30 zastávok v 13 európskych krajinách a Bratislava nebude medzi nimi chýbať.

Predchodca koncertného turné „The World of Hans Zimmer - A Symphonic Celebration“ prvýkrát ohromil nemecké publikum v roku 2018 a odvtedy sa vydal na triumfálnu cestu po celom svete. Samotný Hans Zimmer sa neobjaví osobne na pódiu počas "The World of Hans Zimmer - A New Dimension," no zohrá významnú úlohu v pozícii kurátora a hudobného režiséra celej produkcie.



„Mojim cieľom je umožniť fanúšikom znova objaviť jedinečné prvky orchestrálnej hudby. Chcem prostredníctvom orchestra rozprávať veľa príbehov a predstaviť dlhoročných spolupracovníkov a priateľov“, hovorí o novej show sám Hans Zimmer.



Neopakovateľný zážitok z majstrovského umenia Hansa Zimmera sprostredkuje dirigent a jeho dlhoročný priateľ, hollywoodsky skladateľ Gavin Greenaway spolu s renomovanými sólistami, hudobníkmi a tými najväčšími talentami a dlhoročnými spolupracovníkmi najslávnejšieho skladateľa filmovej hudby súčasnosti.



Koncert The World of Hans Zimmer - A Symphonic Celebration sa uskutoční v TIPOS Aréne v Bratislave 6. novembra 2024.



Vstupenky na novú show Hansa Zimmera budú exkluzívne v sieti ticketportal.sk od štvrtka 26.10.2023 od 10:00 hodiny TU