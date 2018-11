Hapal o nasadení SR pri žrebe kvalifikácie ME: Berieme to ako realitu

Na snímke tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Pavel Hapal. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 21. novembra (TASR) - Už 2. decembra sa slovenskí futbaloví reprezentanti dozvedia, s kým si zmerajú sily v kvalifikácii o EURO 2020. UEFA rozdelila reprezentácie do šiestich výkonnostných košov podľa výsledkov v Lige národov. Slovensko bude pri žrebe v Dubline figurovať v tom treťom.O ME sa bude súperiť v desiatich kvalifikačných skupinách, päť z nich bude päťčlenných a päť šesťčlenných. Postup si vybojujú prví dvaja z každej z desiatich skupín. Ďalšie štyri miestenky určí baráž LN. Najväčší rozdiel vo výkonnostných košoch medzi žrebom kvalifikácie pred MS 2018 a ME 2020 je v tom, že pred bojmi o šampionát v Rusku bolo v 1. až 5. koši po deväť reprezentácií a v 6. sa nachádzalo sedem tímov. Teraz bude v prvých piatich košoch po 10 výberov a v poslednom šiestom sa bude nachádzať len päť tímov.Slováci v LN vypadli z B- do C-divízie po konfrontáciách s Ukrajinou (0:1, 4:1) a ČR (1:2, 0:1). Spadli tak v porovnaní s kvalifikáciou pred záverečným turnajom v Rusku z druhého do tretieho koša. V ňom sú tiež Turecko, Írsko, Severné Írsko, Škótsko, Nórsko, Srbsko, Fínsko, Bulharsko a Izrael.citoval oficiálny web SFZ reprezentačného trénera Pavla Hapala.Okrem slovenského výberu spadli o jeden kôš nižšie Nemecko, Wales, Maďarsko, Grécko, Albánsko, Luxembursko, Faerské ostrovy a Lotyšsko. Najväčší zosun zaznamenalo Rumunsko, ktoré zostúpilo z 1. až do 4. koša.myslí si Hapal.Šestnásť reprezentačných výberov si vybojovalo postup do vyššieho koša. Do prvého sa presunuli Švajčiarsko, Francúzsko, Taliansko a Poľsko. Posledný menovaný tím sa posunul medzi najlepších z tretieho koša. Rovnako o dve výkonnostné skupiny sa posunuli Fínsko a Gruzínsko.dodal český kouč.