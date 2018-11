Hapal odmieta nálepku favorita

Na snímke slovenskí futbaloví reprezentanti zľava Ján Greguš, Marek Hamšík, Albert Rusnák, Miroslav Stoch, Vladimír Weiss a Róbert Mak počas tréningu pred zápasom 6. kola Ligy národov Česko - Slovensko 18. novembra 2018 v Prahe. Foto: TASR Foto: TASR

Praha 18. novembra (TASR) - Pred pondelkovým ostro sledovaným súbojom 1. skupiny B-divízie Ligy národov s Českom nepociťuje tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Pavel Hapal nervozitu. Naopak, na derby sa teší a verí, že návrat z Prahy sa bude niesť v dobrej nálade. Znamenalo by to, že hostia postfederálneho rivala pokorili a na jeho úkor sa zachránili v B-divízii.uviedol 49-ročný nástupca Jána Kozáka, ktorý na lavičke slovenského národného tímu debutoval výhrou 4:1 nad už istým víťazom zoskupenia Ukrajinou.Hapala potešilo, že na palube Boeingu, ktorý po 40-minútovom pobyte vo vzduchu pristál na pravé poludnie na Letisku Václava Havla, boli všetci hráči. Teda aj stredopoliar Stanislav Lobotka, ktorý pre zranenie členka nefiguroval na súpiske proti Ukrajine, ale aj Juraj Kucka, Peter Pekarík, Adam Zreľák a Dávid Hancko, ktorí v piatkovom súboji v Trnave utrpeli rôzne menšie či väčšie šrámy.poznamenal Hapal.Jeho zverenci musia ísť v Prahe v ústrety ku gól(om).dodal Hapal, ktorý odmietol označiť svoj tím za favorita zápasu.Hapal naznačil, že v porovnaní s duelom proti Ukrajine môže prísť k zmenám v zostave a to nielen z vynútených dôvodov. Pripustil možnosť zaradenia Miroslava Stocha do základnej jedenástky, všetko si však musí nechať uležať v hlave.Kapitán Martin Škrtel je presvedčený, že mužstvo má kvalitu na zdolanie Čechov a odplatí im domácu prehru 1:2 spred mesiaca.povedal na predzápasovej tlačovej konferencii stopér Fenerbahce Istanbul.