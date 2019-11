Hapal vie, že na priamy postup chýbali body proti silným

Tréner reprezentácie Slovenska Pavel Hapal počas zápasu 10. kola skupiny E kvalifikácie EURO 2020 Slovensko - Azerbajdžan v Trnave 19. novembra 2019. FOTO TASR - Michal Svítok Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 20. novembra (TASR) - Chýbali body so silnými súpermi, takže priamy postup na EURO 2020 zostal pre slovenských futbalistov zatarasený. Šanca ale stále žije, v marci budúceho roka sa Slovensko v baráži doma stretne s Írskom a v prípade víťazstva si zahrá o miestenku na finálový turnaj proti úspešnému z dvojice Bosna a Hercegovina - Severné Írsko.V utorok Slováci zdolali na trnavskom Štadióne Antona Malatinského v záverečnom súboji E-skupiny Azerbajdžancov 2:0. Na postup však potrebovali remízu Walesu s Maďarskom a to sa nestalo, keďže výber kouča Ryana Giggsa vyhral 2:0. Postúpil tak z druhého miesta, skupinu vyhrali vicemajstri sveta z Chorvátska. Tréner SR Pavel Hapal neskrýval po vyvrcholení kvalifikácie sklamanie. "," zhodnotil český kouč najprv súboj s Azerbajdžanom.Pri dvoch výhrach nad Maďarskom a Azerbajdžanom viedla priama cesta na ME len cez zisk bodov s Walesom a Chorvátskom. A tam výber okolo kapitána Mareka Hamšíka zlyhal, z 12 možných získal len jediný. "," povedal Hapal, ktorý svoje vyše ročné pôsobenie na reprezentačnej lavičke zbilancoval slovami: "."Päťdesiatročný tréner sa teraz už musí zaoberať marcovou barážou. Doposiaľ ju neriešil, keďže sa koncentroval iba na kvalifikačnú skupinu: "."V druhom polčase sa na adresu domácich z hľadiska, v ktorom bolo 7825 divákov, ozval aj piskot. "," uzavrel Hapal.jp rr /k dispozícii sú zvukové záznamyObject name: Hapal o play off s Írskom