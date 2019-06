Hapala tešia body i výkon z Baku: Dominovali sme vo všetkom

Na snímke vpravo tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Pavel Hapal a vľavo Ondrej Duda počas zápasu kvalifikačnej E-skupiny Azerbajdžan - Slovensko o postup na futbalové ME2020 v Baku 11. júna 2019. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 12. júna (TASR) - Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Pavel Hapal mal po jednoznačnom víťazstve 5:1 nad Azerbajdžanom veľa dôvodov na spokojnosť. Jeho mužstvo predviedlo v Bakcell Arene v Baku kvalitný výkon a dokázalo splniť často zradnú rolu favorita. Najslabšieho účastníka E-skupiny kvalifikácie EURO 2020 nepustilo v zápase takmer k ničomu, hralo sa podľa nôt hostí.tešil sa Hapal. Jeho mužstvo má po troch súbojoch na konte šesť bodov a v tabuľke mu patrí druhá priečka za Maďarmi. Tí nazbierali 9 bodov v štyroch doterajších vystúpeniach. Tretí Chorváti získali rovnako ako Slováci 6 bodov a práve títo dvaja súperi sa v najbližšom asociačnom termíne stretnú vo vzájomnom šlágri, hrá sa 6. septembra definitívne v Trnave.Ešte pred "bitkou" s úradujúcimi vicemajstrami sveta však potrebovali slovenskí futbalisti napísať v Baku víťaznú bodku pred odchodom na dovolenky. Nie je totiž žiadne tajomstvo, že bodová strata s Azerbajdžanom značí komplikáciu z pohľadu boja o postup. Tak pre Slovákov, ako aj pre Maďarov, Chorvátov a Walesanov.poznamenal kouč slovenskej reprezentácie, ktorá sa dočkala víťazstva na ihrisku súpera po dvoch rokoch. Predtým naposledy uspela v Litve 2:1 v kvalifikácii MS 2018, hralo sa 10. júna 2017 vo Vilniuse.dodal Hapal.Veľkú radosť mal 49-ročný kouč z výkonu kapitána Mareka Hamšíka, ktorý strelil dva góly a s 24 zásahmi sa osamostatnil na čele historickej tabuľky reprezentačných strelcov.pochválil Hapal svoju predĺženú ruku na ihrisku.Potlesk by si za výkon zaslúžili azda všetci hráči, medzi nimi aj 19-ročný Róbert Boženík. Útočník MŠK Žilina nastúpil prvýkrát od začiatku v ostrom dueli za národný tím a úlohy sa zhostil na výbornú. Hýril aktivitou a robil problémy domácej obrane, ocitol sa v dvoch šanciach, gól by bol čerešničkou na torte. V utorok ho nedal, no Hapal vidí jeho veľký potenciál.vysvetlil Hapal svoj prekvapujúci ťah.