Harabin sa bude opäť uchádzať o post prezidenta, chce štát bez extrémnych sociálnych pokusov nového liberalizmu

25.1.2024 (SITA.sk) - Bývalý sudca Najvyššieho súdu SR a bývalý minister spravodlivosti Štefan Harabin sa bude uchádzať o post prezidenta. Oznámil to na tlačovej besede. Uviedol, že ako dlhoročný právnik a sudca má osobnú motiváciu brániť vlasť a pomôcť priviesť ju do novej perspektívy v meniacom sa svete.„Do normálneho stavu, každodenného pokojného života, kde sa všetci budeme cítiť bezpečne, bez extrémnych sociálnych pokusov nového liberalizmu a porušovania našich práv," prezentoval.Uviedol, že ako sudca sa neriadil ničím okrem ústavy a zákona, predtým skritizoval svojich protikandidátov. Cieľom je podľa neho samotné zachovanie slovenského národa s jeho kultúrou, morálkou a históriou. Štátnym záujmom sú podľa neho suverenita Slovenska, mierová existencia štátu, dobré medzinárodné vzťahy i zdravá ekonomika.Na základe toho sú posolstvami jeho kampane mier, dôstojnosť Slovenska, právo a spravodlivosť pre každého, rodina a chlieb. Sloganom je „Vždy na strane rodiny, spravodlivosti a mieru".„A moja manželka si to doplnila: ‚vždy na strane svojho manžela‘," dodal Harabin pri predstavovaní sloganu. Chce podporovať všestrannú sebestačnosť Slovenska.K otázke zahraničnej politiky sa vyjadril, že Slovensko nemá nepriateľov, územné spory so susedmi, ani záujem riešiť otázky vojenskou silou, a to ani samostatne, ani v spojení s inými štátmi. Uviedol, že nedovolí zatiahnuť Slovensko do vojny proti Ruskej federácii. Harabin označil opätovne kandidovať a opätovane vložiť seba i svoje postoje do zápasu o voliča za zložité.„Svedomie mám čisté, ostatné roky som pevne stál na stane práva občanov. Zastával som sa všetkých, ktorí mali vlastný názor a chceli ho vypovedať," uviedol kandidát. Podotkol, že jeho postoje a správanie narúšali systém a neraz býva označovaný ako „antisystémový".„Ak je dodržiavanie ústavy, zákonov a tradičných mravností považované za porušovanie systému, tak potom som antisystémový," deklaroval.