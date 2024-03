Harabin spochybňuje kroky štátnej volebnej komisie, vyjadril sa aj k svojej budúcej kandidatúre 

Zákonný postup

Podpora druhého kandidáta

24.3.2024 (SITA.sk) - Neúspešný kandidát na prezidenta Štefan Harabin spochybňuje Štátnu komisiu pre voľby a kontrolu financovania politických strán Je podľa neho nezákonné a neštandardné, aby by bol v dvoch okrskoch personálny problém a štátna volebná komisia predĺžila volebný proces na celom Slovensku.Harabin to konštatoval v rozhovore pre televíziu TA3 . „Pri normálnom racionálnom zákonom postupe mali predĺžiť možnosť voliť len v týchto dvoch okrskoch," uviedol Harabin.Ďalšia vec, ktorá je podľa neho absolútne v rozpore so všetkým, je, že dvaja kandidáti sa vzdali a v zozname neboli vyškrtnutí. „Štvrtok a piatok mali volebné komisie povinnosť ich vyškrtnúť, aby nedošlo k tomu, že niektorí volili aj už nekandidujúceho Andreja Danka Róberta Šveca ," dodal Harabin.Harabin uviedol, že nemá dôvod sa vyjadrovať k výsledku volieb z hľadiska jeho ďalšieho postupu. „Vždy postupujem v zmysle práva," zdôraznil Harabin. Meno kandidáta, ktorého by v druhom kole prezidentských volieb podporil, neprezradil.„Moji voliči sú inteligentní ľudia a vedia, čo je na prospech Slovenska. Vedia, čo je potrebné pre zachovanie existencie Slovenska, pre zachovanie suverenity, aby Slovensko nebolo vtiahnuté do vojny," uviedol Harabin.Doplnil tiež, že jeho voliči nechcú, aby Slovensko dodávalo zbrane na Ukrajinu, či cestou súkromných firiem či cestou míňania zásob ozbrojených síl. Harabin na záver informoval, že plánuje kandidovať na prezidenta znovu o päť rokov.