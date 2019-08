Harabinovu kandidatúru na predsedu NSSR kritizujú viacerí politici

Na archívnej snímke Štefan Harabin. Foto: TASR - Jaroslav Novák Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava 7. augusta (TASR) – Politici spochybňujú kandidatúru Štefana Harabina na post predsedu Najvyššieho súdu (NS) SR. Podľa viacerých nemôže ako kandidát na prezidenta vzhľadom na jeho minulosť garantovať svoju nezávislosť ani morálnu integritu.povedala pre TASR nezaradená poslankyňa a bývalá ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská. Jeho ambície v politike vníma akoKoaličný Most-Híd si myslí, že by zvolenie Harabina ako predsedu NS SR znamenalo krok späť, uviedla to hovorkyňa Mosta-Híd Klára Debnár.spresňuje Debnár. Podľa nej je každému súdnemu človekovi jasné, že má HarabinHarabin podľa predsedu hnutia OĽaNO Igora Matoviča už mnohokrát dokázal, že ho v každej funkcii vždy zaujímal len osobný prospech. Matovič dodal, že by jeho zvolenie znamenaloKoalícia Progresívne Slovensko (PS)/Spolu považuje kandidatúru Harabina za hrozbu pre spravodlivosť na Slovensku.uvádza sa v stanovisku koalície.Vznikajúca strana bývalého prezidenta SR Andreja Kisku Za ľudí vyzýva predsedníčku NS SR Danielu Švecovú, ako aj ministra spravodlivosti Gábora Gála (Most-Híd),Hovoria to vzhľadom na jeho nedávnu kandidatúru na prezidenta, čo podľa nich môže spochybňovať jeho nezávislosť. Člen strany Juraj Šeliga pripomenul v stanovisku aj údajné kontakty Harabina s mafiánom Bakim Sadikim.uviedla na margo výzvy hovorkyňa rezortu spravodlivosti Zuzana Drobová.