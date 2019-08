Harbuľák: Trend kratších, ale častejších dovoleniek vidieť aj v SR

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. augusta (TASR) – Dovolenkové zvyky turistov sa menia aj pri návšteve Slovenska. V obľube začínajú byť kratšie, ale zato častejšie dovolenky. Uviedol to pre TASR prezident Zväzu cestovného ruchu (ZCR) SR Marek Harbuľák.Trendom, ktorý je cítiť aj na Slovensku, sú podľa neho kratšie, avšak častejšie dovolenky. To znamená, že priemerný pobyt turistu sa mierne skracujepriblížil prezident ZCR.Slovensko zároveň podľa jeho slov jednoznačne nemá nálepku lacnej destinácie. Pre turistov však nie je ani drahé." skonštatoval Harbuľák.Ako dodal, turisti navštevujú Slovensko tradične pre lyžovačku, hory, prírodu. Ale aj pre liečebné pobyty v kúpeľoch či návšteve rôznych športových a kultúrnych podujatí.podotkol. Zároveň však dodal, že v roku 2017 a 2018 sa to už zlepšilo a medziročné nárasty vyjadrené v percentách sú na úrovni priemeru krajín Európskej únie.Z pohľadu regiónov je v Bratislave každoročne zaznamenávaný nárast počtu turistov aj prenocovaní. Tieto výkony sú podľa prezidenta ZCR nielen vďaka biznis cestujúcim, ale aj rastúcemu počtu turistov.ozrejmil.