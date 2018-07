Harit je po autonehode späť v Schalke, polícia udalosť vyšetruje

Amine Harit, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Gelsenkirchen 16. júla (TASR) - Marocký futbalista Amine Harit sa po viac ako dvoch týždňoch od autonehody, pri ktorej zahynul 28-ročný muž, vrátil do svojho tímu Schalke 04. V Gelsenkirchene však zatiaľ absolvoval iba diagnostiku výkonu a rozprával sa s vedením nemeckého bundesligového klubu.Dvadsaťjedenročný účastník MS 2018 sa zaplietol do tragickej nehody vo svojej rodnej krajine a tamojšia prokuratúra nešťastnú udalosť vyšetruje. Maročanovi odobrali po nehode pas a vodičský preukaz, no onedlho mu dokumenty vrátili naspäť. Informovala o tom agentúra DPA.