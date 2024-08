Harrisová je podľa prieskumu čestnejšia a disciplinovanejšia, Trump vedie v otázkach ekonomiky

Harrisová je viac oddaná demokracii

V otázke riešenia ekonomiky vedie Trump

14.8.2024 (SITA.sk) - Americká viceprezidentka a predpokladaná demokratická kandidátka v prezidentských voľbách Kamala Harrisová má u verejnosti náskok pred republikánskym nominantom Donaldom Trumpom vo viacerých kvalitách.Poukazuje na to nový prieskum agentúry The Associated Press a NORC Center for Public Affairs Research. Bývalý americký prezident však podľa neho vedie v otázkach ekonomiky a migrácie.Takmer polovica Američanov podľa prieskumu tvrdí, že "oddanosť demokracii" a "disciplinovanosť" sú atribúty, ktoré lepšie vystihujú Harrisovú. K Trumpovi lepšie pasujú podľa zhruba troch z desiatich opýtaných.Približne štyria z desiatich dospelých opýtaných označili Harrisovú za niekoho, komu "záleží na ľuďoch, ako ste vy" a rovnaký počet si myslí, že ju lepšie vystihuje slovo čestný. Pri Trumpovi je pomer pri prvej otázke tri z desiatich a 24 percent si myslí, že ho viac vystihuje čestnosť.Rovnako štyria z desiatich vidia Trumpa ako silného lídra a podobné je to aj u Harrisovej. Podobne ich vnímajú aj ako schopných riešiť krízu.Pokiaľ ide o riešenie ekonomiky 45 percent respondentov tvrdí, že Trump má lepšie predpoklady, zatiaľ čo o Harrisovej to tvrdí 38 percent. Podobný rozdiel je aj v otázke imigrácie.Harrisová má oproti Trumpovi väčšiu výhodu, pokiaľ ide o riešenie otázok týkajúcich sa rasy a rasovej nerovnosti, interrupčnej politiky a zdravotnej starostlivosti. Približne polovica dospelých Američanov tvrdí, že Harrisová by zvládla každú z týchto otázok lepšie ako Trump, zatiaľ čo v prípade Trumpa sú to približne traja z desiatich respondentov.Prieskum sa uskutočnil od 8. do 12. augusta na vzorke 1 164 dospelých ľudí.